Saruhanlı Belediyesi, kiracılarına zam yapmayacak

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid-19 salgınının yol açtığı ekonomik hasarın giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılı sonunda sözleşmeleri sona erecek olan 995 kiracının 2021 yılı kira ücretlerine zam yapmama kararı aldıklarını müjdeledi.

Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasım ayı meclis toplantısında "Kira sözleşmelerinin kira artışı yapılmadan 1 yıl süre ile uzatılması" için belediye encümenine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildiğini kaydetti.

Bu zorlu süreçte tüm esnafların ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirdiğini, esnaflara destek olmak içim böyle bir karar aldıklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Covid-19 ile mücadele hususunda milletçe bir dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Covid-19 salgını havaların soğuması ve kış şartlarına bağlı olarak son zamanlarda yeniden artış gösterdi. Bu kapsamında, devletimiz tekrar bazı tedbirler aldı. Ancak bu tedbirler ekonomik olarak halkımızın büyük bir kısmını önemli ölçüde etkiledi. Faaliyetlerine kısıtlama getirilen işyerleri iş yapamaz duruma gelmiş, dolayısıyla ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bizlerde Bu kapsamda Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belediyeler, ‘Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.’ hükümlerinden yola çıkarak belediyemiz taşınmazlarının kiracısı olup ta 2020 yılı sonunda sözleşmeleri sona erecek kiracılarımızın 2021 yılı kira sözleşmelerinin kira artışı yapılmadan 1 yıl süre ile uzatılması için belediye encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verdik. Hayırlı olsun."

