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Saruhanlı Belediyesinden Çiftçi Malları Koruma’ya motosiklet desteği

MANİSA HABERLERİ  | 01.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediyesi tarafından satın alınan 13 adet motosiklet, düzenlenen törenle Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına (ÇMKB) teslim edildi.İlçedeki tören alanında düzenlenen programda, Belediye Başkanı Zeki Bilgin, imzalanan protokolün ardından motosikletleri ÇMK Başkanı Adem Güler’e teslim etti.

Saruhanlı Belediyesi tarafından satın alınan 13 adet motosiklet, düzenlenen törenle Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına (ÇMKB) teslim edildi.
İlçedeki tören alanında düzenlenen programda, Belediye Başkanı Zeki Bilgin, imzalanan protokolün ardından motosikletleri ÇMK Başkanı Adem Güler’e teslim etti. Başkan Bilgin, burada yaptığı açıklamada çiftçi ve üreticilerin arazilerdeki mahsul ve mallarını korumakla görevli Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na destek olmak amacıyla motosiklet tahsis ettiklerini ifade etti. İlçede üzüm hasat sezonunun devam ettiğini, bu dönemde üreticilerin bin bir emek vererek ürettikleri üzümlerin sergilerden çalınabildiğini ifade eden Bilgin, "Çiftçilerimizin ekonomik anlamda durumunu biliyoruz. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na aidatlarını ödemekte güçlük çektiklerini biliyoruz. Bu anlamda üreticilerimizin malını ve mahsulünü korumak adına, Koruma Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 13 motosikleti aldık ve teslim ediyoruz. Koruma Başkanlığı’nda görevli bekçiler tarafından kullanılacak olan motosikletlerin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim kaza bela vermesin" dedi.
Koruma Başkanı Güler ise çiftçiler adına Başkan Bilgin’e teşekkür etti. Güler, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının, 330 bin dekarlık sorumluluk sahasını 40 adet motosiklet ile 40 bekçinin koruduğunu belirtti. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal da katıldı.

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