Saruhanlı Devlet Hastanesi dezenfekte edildi

Kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı Devlet Hastanesinde de dezenfekte uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan dezenfekte çalışmasının ardından Saruhanlı Devlet Hastanesinin sosyal medya sayfasından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür edildi.

Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs salgınına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi, tedbirlerini üst seviye çıkardı. Alınan tedbirler kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu olarak kullandığı alanlarda periyodik aralıklarla dezenfekte uygulaması yapıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Saruhanlı Devlet Hastanesinde de dezenfekte uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan dezenfekte çalışmasının ardından hastane yönetimi memnuniyetini dile getirerek, Saruhanlı Devlet Hastanesinin sosyal medya sayfasında şu ifadelere yer verdi: “Hastanemiz, kendi dezenfeksiyon ekibimiz dışında, haftanın iki günü de Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilmektedir. Destekleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörü Sayın Göksel Topçu’ya ve dezenfeksiyon işlemlerini yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederiz.”



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