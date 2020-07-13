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Saruhanlı ve Gölmarmara’daki mezarlıklara inceleme

MANİSA HABERLERİ  | 13.07.2020 12:26 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, şube müdürleri ile birlikte Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, şube müdürleri ile birlikte Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerini ziyaret etti. Mezarlıkların genel durumu hakkında incelemelerde bulunan heyet, muhtar ve vatandaşlardan gelen talepleri de dinleyerek değerlendirmeye aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını daha temiz ve düzenli ortamlarda ziyaret etmeleri için, mezarlıklarda genel bakım onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş da, şube müdürleri ile birlikte bu kapsamda Saruhanlı ve Gölmarmara ilçesindeki mezarlıkların genel durumlarını incelemek üzere ziyaretler gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında mahalle muhtarları ve vatandaşlarla da görüşen heyet, gelen talepleri de dinleyerek değerlendirmeye aldı. Ziyaretler hakkında bilgi veren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla il genelindeki mezarlıkların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra biz de ekip olarak mevcut durumu yerinde görmek için ziyaret gerçekleştiriyoruz. Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın, mezarlıkları ziyarete geldiklerinde düzenli ortam bulmaları bizler için çok önemli. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

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