Sarunas Jasikevicius: 1-1 eve döneceğimiz için çok mutluyum

THY Euroleague play-off mücadelesi ikinci maçında Zalgiris Kaunas deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 82-80 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncularına ve taraftara teşekkür ederek, “İlk önce takımımı ve bizi desteklemeye gelen taraftara teşekkür ediyorum. 1-1 eve döneceğimiz için çok mutluyum. Bugün oyundaki ana faktör enerjiydi” diye konuştu.



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