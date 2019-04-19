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Sarunas Jasikevicius: 1-1 eve döneceğimiz için çok mutluyum

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 19.04.2019 07:45 | Son Güncelleme

Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, “1-1 eve döneceğimiz için çok mutluyum. Bugün oyundaki ana faktör enerjiydi” dedi.

THY Euroleague play-off mücadelesi ikinci maçında Zalgiris Kaunas deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 82-80 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncularına ve taraftara teşekkür ederek, “İlk önce takımımı ve bizi desteklemeye gelen taraftara teşekkür ediyorum. 1-1 eve döneceğimiz için çok mutluyum. Bugün oyundaki ana faktör enerjiydi” diye konuştu.

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THY Euroleague Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas Sarunas Jasikevicius

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