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Sarunas Jasikevicius'un koronavirüs testi pozitif çıktı

BASKETBOL HABERLERİ  | 03.10.2020 13:38 | Son Güncelleme

Barcelona, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yardımcı antrenör Darius Maskoliunas'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Jasikevicius ve Maskoliunas'ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığı ifade edildi. Barcelona son olarak Turkısh Airlines Euroleague'de Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşmıştı.

Sarunas Jasikevicius'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Barcelona Erkek Basketbol Takımı'nda iki koronavirüs vakası çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yardımcı antrenör Darius Maskoliunas'ın yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyuruldu.Kulüp, Jasikevicius ve Maskoliunas'ın sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları bilgisini paylaştı.

(İHA)

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