Sarunas Jasikevicius'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Barcelona Erkek Basketbol Takımı'nda iki koronavirüs vakası çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yardımcı antrenör Darius Maskoliunas'ın yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyuruldu.Kulüp, Jasikevicius ve Maskoliunas'ın sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları bilgisini paylaştı.

(İHA)

