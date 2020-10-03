Sarunas Jasikevicius'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Barcelona Erkek Basketbol Takımı'nda iki koronavirüs vakası çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yardımcı antrenör Darius Maskoliunas'ın yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyuruldu.Kulüp, Jasikevicius ve Maskoliunas'ın sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları bilgisini paylaştı.
(İHA)
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