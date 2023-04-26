YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. SAS Komandolarından nefes kesen mayın eğitimi

SAS Komandolarından nefes kesen mayın eğitimi

26.04.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görevlerini soğukkanlılıkla ve sıfır hatayla yerine getiren Sualtı Savunma (SAS) komandoları helikopter destekli denizde mayını zararsız hale getirme eğitimi gerçekleştirdi.

Farklı harekat şartlarında her türlü el yapımı patlayıcı ve mühimmatı zararsız hale getirme konusunda uzman olan SAS komandoları kabiliyetleriyle dikkat çekti. Denizde sürüklenen mayına müdahale eden komandolar, mayının üzerine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrollü bir şekilde imha edilerek zararsız hale getirilmesini sağladı. Nefes kesen eğitim havadan görüntülendi.
Sualtı Savunma (SAS) komandoları, eğitimlerine cansiperane devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Özel İhtisas Birliklerinden olan SAS Komutanlığı bünyesindeki komandolar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan subay ve astsubaylar arasından seçiliyor. Yetenekli askerlerden oluşan birlik, farklı harekat şartlarında denizde ve karada her türlü el yapımı patlayıcı ve mühimmatın zararsız hale getirilmesi konusunda dünyanın bir numaralı askerleri arasında yer alıyor. SAS timleri kıyı, iç sularda, kara sularında, denizlerde, sınır ötesi ve sınır dışı harekatlarında karşılaşılan her türlü el yapımı patlayıcı, mühimmat ve şüpheli cisme müdahale ediyor. SAS Timleri, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım, Pençe Kilit gibi harekatlarda da görev alarak, yüzlerce El Yapımı Patlayıcının ve mühimmat zararsız hale getirilmesini sağladı. Sualtındaki tespit edilen patlayıcı maddelere ve mühimmatlara müdahale konusunda uzman olan SAS Komandoları, değişen şartlara hızlı bir şekilde ayak uyduruyor. SAS komandolarının soğukkanlılıkla mayına müdahale edişleri dikkat çekti.

SAS KOMANDOLARINDAN NEFES KESEN SÜRÜKLENEN DENİZ MAYININI ZARARSIZ HALE GETİRME EĞİTİMİ

SAS Komandoların gerçekleştirdikleri mayın zararsız hale getirme eğitimi nefes kesti. SAS Komandoları eğitim çerçevesinde denizde sürüklenen mayına müdahale etti. Helikopter yardımıyla mayının bulunduğu bölgeye ulaşan SAS Komandoları, helikopterden denize atlayarak sürüklenen mayına soğukkanlılıkla ve kontrollü bir şekilde yaklaştı. Sürüklenen mayına patlayıcı yerleştiren komandolar, helikopterdeki vinç yardımıyla denizden alındı. Daha sonra mayının üzerine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrollü bir şekilde imha edilerek zararsız hale getirilmesi sağladı. Nefes kesen eğitim havadan görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan eski ATO Başkanvekili Aypek hayatını kaybettiAnkara'da silahlı saldırıya uğrayan eski ATO Başkanvekili Aypek hayatını kaybetti
Erzurum’da akıllara durgunluk veren kuyumcu soygunuErzurum’da akıllara durgunluk veren kuyumcu soygunu
Tokat'ta eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar ettiTokat'ta eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Anahtar Kelimeler:
sas komandosu

Ankara Namaz Vakitleri 26 Nisan Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:49
Öğle
12:52
İkindi
16:39
Akşam
19:44
Yatsı
21:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Çarşamba

Kiliç eczanesi
Sincan
Yetişir eczanesi
Kecioren
Canin eczanesi
Kecioren
Kayiran eczanesi
Ayas
Nur eczanesi
Camlidere
Güllüoğlu eczanesi
Altindag
Çavdar eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.