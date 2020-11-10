SASKİ ’den 2 milyonluk yatırım

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 2 milyon liralık yatırımla makine parkurunu genişletti.

Alınan motopompların hizmete girmesiyle harcama maliyetlerinin önemli ölçüde düşürüleceğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Dünyanın önde gelen belediyeleri, vatandaşlarına hangi standartta hizmet ediyorsa, bizim de hedefimiz vatandaşlarımıza aynı kalitede hizmet sunmaktır” dedi.

SASKİ vatandaşların su ve atık su hizmetleri konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için malzeme ve ekipman parkurunu güçlendirmeye devam ediyor. Daima kesintisiz hizmeti hedefleyen SASKİ, makine parkuruna 14 adet motopomp dahil etti. 2 milyon liralık yatırım yapılarak temin edilen motopompların Samsun genelinde kullanıma girmesiyle beraber yapılan harcama maliyetleri büyük oranda düşürülecek. Ayrıca yoğun yağış sonucu oluşan su baskınlarına anında müdahale edilerek tahliye işlemleri gerçekleştirilecek.

Operasyonel, hızlı ve çevre dostu

Samsun il merkezi ve ilçelerinde iklim değişikliği ve aşırı yağışlardan kaynaklı olumsuz durumları ortadan kaldırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına SASKİ’nin makine ve ekipman filosuna dahil edilen motopomplar, hızlı, operasyonel, düşük yakıt tüketimli ve çevre dostu özellikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca motopomplar ile yapılan tahliye işlemlerinde araçların giremediği noktalardaki sorunlar ve araç taşıma kapasitesinden kaynaklanan problemler daha hızlı şekilde ortadan kaldırılacak ve tüm hizmet sahalarına ulaşılarak su tahliyesi gerçekleştirilecek.