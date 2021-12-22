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Sason Çayı'nda "Batman Bantlı Çöpçü Balığı" tespit edildi

22.12.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Cüneyt Kaya: - "Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık" - Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral: - "Yaklaşık 47 yıldır kayıp olan ve uzun ölçeklerde neslinin tükendiğine inanılan bir balık türünü bulduk"

Sason Çayı'nda ve Sarım Deresi'nde dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen Batman Bantlı Çöpçü Balığı'na (Paraschistura chrysicristinae) rastlayan akademisyenler, türü koruyup gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapacak.

Batman'ın Sason ilçesinde araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra "Batman Bantlı Çöpçü Balığı" tespit etti.

Doç. Dr. Kaya, gazetecilere, balık sistematiği üzerine Türkiye'de birçok noktada çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, Shoal adlı Doğa Koruma Örgütünce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nın Sason'da tespit edildiğini ifade eden Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi çalışmalarında bu balığa rastladıklarını aktardı.

Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz." dedi.

- "Çalışmalar bize gösterdi ki bu tür uzun bir süredir doğada vardı"

Dr. Münevver Oral da "Yaklaşık 47 yıldır kayıp olan ve uzun ölçeklerde neslinin tükendiğine inanılan bir balık türünü bulduk" diyerek, balığın genetik olarak da diğer türlerden ayrımını yaptıklarını kaydetti. Oral, şöyle dedi:

"Çalışmalar bize gösterdi ki bu tür uzun bir süredir doğada vardı. Bulunamayışının sebepleri arasında büyük ihtimalle bugüne kadar kullanılan ekipmanlar arasında doğru seçimlerin yapılmadığı ve aynı dere üzerinde bulunan barajın alt sularında bu türün kaybolduğu düşünülüyordu. Tekrar bölgeye geldik. Amacımız bölgedeki paydaşlarla bilgilerimizi paylaşmak ve bu balığın doğal ekosistemini ve baskı yaratabilecek tehdit unsurlarını belirlemek, balığın varlığını sürdürebilmesi için çalışmalar yapmaktır."

Sason Kaymakamı Murat Mete de ilçede birçok alanda marka değeri taşıyan ürünün bulunduğunu, balığın yeniden tespit edilmesi ile biyolojik çeşitlilik alanında da bir farkındalık yaratılacağını söyleyerek, "Yurt dışında ciddi bir yankı uyandırdı bilgisi bizde mevcut. Durumu takip ediyoruz. Mümkün olduğunca bu çalışmalara destek vermek gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra desteğimiz sürecek." diye konuştu.

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