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Sason esnafından şehit yakınlarına destek ziyareti

BATMAN HABERLERİ  | 17.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten esnaf, iş adamı Cuma Ağaya ile birlikte Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek çeşitli yardımlarda bulundu.İlçedeki esnafla birlikte şehit yakınlarını dernek binasında ziyaret eden iş adamı Cuma Ağaya, şehit yakınlarının emanetleri olduğunu söyledi.

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten esnaf, iş adamı Cuma Ağaya ile birlikte Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek çeşitli yardımlarda bulundu.
İlçedeki esnafla birlikte şehit yakınlarını dernek binasında ziyaret eden iş adamı Cuma Ağaya, şehit yakınlarının emanetleri olduğunu söyledi. Ağaya, "Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. 7 gün 24 saat telefonumuz sizlere açıktır. Ne zaman bir isteğiniz ihtiyacınız olursa her daim arayıp isteklerde bulunabilirsiniz. Çünkü sizler bizim öz ve öz kardeşimiz gibisiniz. Sizler şehitlerimizin emanetisiniz. Şehitlerimizin emaneti de başımızın üstünde yeri vardır” dedi.
Esnaf ve iş adamı Cuma Ağaya’nın ziyaret ile desteklerinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ise "Bizim dünyevi hiçbir beklentimiz yoktur. Bizim isteğimiz şehitlerimizin hatırlanması ve anılmasıdır. Sason’da faaliyet yürüten esnaf ve iş insanlarının bizlere destek ziyareti düzenleyerek bizimle dayanışma içinde olduklarını ifade etmeleri bizleri memnun etmiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Ziyarette, şehit yakınları tarafından esnafa Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

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