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Sason şehit yakınlarından, Vali Şahin’e destek ziyareti

BATMAN HABERLERİ  | 04.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberinde bulunan şehit yakınları Batman Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Vali Hulusi Şahin’i ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.Geçtiğimiz günlerde Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir’in görevden alınmasının ardından Belediye Başkan Vekili olarak atanan Batman Valisi Hulusi Şahin’i makamında ziyaret eden Sason Şehit Aileleri , Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindekiler, Vali Şahin’e yeni görevinde başarılar dileğinde bulunarak, Batman halkının daha fazla hizmet göreceğine inandıklarını ifade etti.

Sason şehit yakınlarından, Vali Şahin’e destek ziyareti

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberinde bulunan şehit yakınları Batman Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Vali Hulusi Şahin’i ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir’in görevden alınmasının ardından Belediye Başkan Vekili olarak atanan Batman Valisi Hulusi Şahin’i makamında ziyaret eden Sason Şehit Aileleri , Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindekiler, Vali Şahin’e yeni görevinde başarılar dileğinde bulunarak, Batman halkının daha fazla hizmet göreceğine inandıklarını ifade etti. Vali Şahin ise Batman halkına en iyi hizmeti sunmak adına daha fazla çalışacaklarını ifade ederek, şehit yakınlarına teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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