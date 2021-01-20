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Sason’da 2021 yılı kırsal kalkınma destekleri tanıtım toplantısı yapıldı

20.01.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Batmanın Sason ilçesinde 2021 yılı kırsal kalkınma destekleri 14.etap kapsamında hayvansal ve tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.İlçedeki iş adamları ve alanında uzman ekiplerin de katıldığı toplantıda ekonomik yatırımlar, ekonomik yatırım tutarları, destekleme oranları, yatırım yeri ve mülkiyet durumu gibi önemli konular ele alındı.

Batmanın Sason ilçesinde 2021 yılı kırsal kalkınma destekleri 14.etap kapsamında hayvansal ve tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İlçedeki iş adamları ve alanında uzman ekiplerin de katıldığı toplantıda ekonomik yatırımlar, ekonomik yatırım tutarları, destekleme oranları, yatırım yeri ve mülkiyet durumu gibi önemli konular ele alındı. Alanında uzman ekiplerin katılımcılara bilgi verdiği toplantıda konuşan Sason Tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş, desteklenebilecek projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Aktaş, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğ 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup tebliğ kapsamında kırsal alanda tarımsal üretimde kullanılan alet bir çok alet ekipman ve ürün işleme paketleme tesislerinin kurulumuna yönelik desteklemeler sağlanacaktır. Bu kapsamda tarımsal üretim aşamasındaki sabit yatırımlar ile tarımsal ürün işleme paketleme tesisleri ile makine ekipman alanlarında büyük ekonomik yatırımlarda 500 bin ile 3 milyon lira arası projelere ekonomik altyapı kapsamında ise 20 bin ile 500 bin lira tutarındaki projelerin bakanlık tarafından yüzde 50 hibe yoluyla desteklenecek. Proje kapsamında canlı hayvan alımları hariç tarımsal üretimin tüm alanlarında yüzde 50 hibe desteklemesi yapılacak olup başvurular Tarım ve Orman Bakanlığının internet sayfasından online olarak şahıslar tarafından yapılacak. Çiftçilerin yapacak oldukları yatırım ve almak istedikleri alet ekipman için karar vermeleri durumunda başvuru işlemleri için ilçe müdürlüğüne başvurmaları halinde kayıtları kurumdaki konu uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Çiftçilerimizin bu projelerden azami şekilde faydalanılması ve tüm çiftçilere duyurulması konusunda gerekli hassasiyet sağlanacaktır" dedi.

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