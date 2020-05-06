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Sason’da ipek böceği yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

BATMAN HABERLERİ  | 06.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde 8 yıl önce bir aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, her geçen yıl artarak bu yıl 270 aileye ulaştı.Sason’da 8 yıl önce bir aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, ilçede birçok ailelerin geçim kaynağı haline gelmeye başladı.

Batman’ın Sason ilçesinde 8 yıl önce bir aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, her geçen yıl artarak bu yıl 270 aileye ulaştı.
Sason’da 8 yıl önce bir aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, ilçede birçok ailelerin geçim kaynağı haline gelmeye başladı. Devlet tarafından desteklen ipek böceği yetiştiriciliğine talep artmasıyla bu yıl koza birlik başkanlığı tarafından ilçedeki 270 aileye ipek böceği lavrası dağıtıldı. Sason’da birçok ailenin geçimini sağladığı ipek böceği yetiştiriciliği ilçede her geçen yıl yaygınlaşmaya devam ettiğini belirten Sason Koza Birlik Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, kısa süre zarfında iyi kazancı olan ipek böceği besiciliğine talebin artmasıyla önümüzdeki bir iki yıl içinde ilçenin koza üretim merkezi haline geleceğini ifade etti. Aktaş, "Sason’da 8 yıl önce Karşıyaka Mahallesinde bir evle başladığımız ipek böceği yetiştiriciliği, her geçen yıl artarak geçen yıl 140 aileye ulaşmıştı. Yılar önce atalarımızın en önemli gelirleri arasında yer alan ipek böceği yetiştiriciliğine devletin destek sağlamasıyla bu yıl Batman’da 270 aileye ipek böceği lavrası dağıttık. Yaklaşık 35 ila 40 gün iyi bakılırsa bir paket lavradan 40 kilo koza elde etmek mümkündür. Çok iyi kazancı var. Biz ilçemizde yaygınlaştırdığımız ipek böceği yetiştiriciliğini tüm bölgeye yaymayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlerden desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Abdullah Özadalı’ya ve koza birlik başkanlığına çok teşekkür ederim" dedi.

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