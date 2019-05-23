Sassuolo forması giyen milli futbolcu Merih Demiral Juventus yolunda

Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaz transfer döneminde Juventus'a gidebilir. Ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan ve eski kulübüne 7 milyon Euro kazandıran Merih Demiral için İtalyan devi devreye girdi.

İtalyan basınının önemli yayın organı La Gazetta Della Sport'un muhabiri Nicolò Schira, Merih Demiral'ın Juventus'la 5 yıllık anlaşma sağladığını iddia etti. Öte yandan ünlü İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio da transfer haberini doğrularken Merih Demiral'ın Sassuolo'ya transfer olduğunda Juventus'un oyuncu için transfer hakkına sahip olduğunu iddia etti.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Merih Demiral için Juventus'un Sassuolo'ya 15 milyon Euro ödeyeceği konuşulurken 21 yaşındaki futbolcunun Torino deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Aytemiz Alanyaspor'dan önce Portekiz'in güçlü kulüplerinden Sporting Lizbon'da forma giyen Merih Demiral, Serie A'da bu sezon 13 maça çıktı ve 2 gole imza attı. 21 yaşındaki genç futbolcunun Sassuolo'daki mevcut sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Transferle ilgili resmi açıklama ise henüz yapılmadı.



