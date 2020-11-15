Satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği iller belli oldu

İSTANBUL (AA) - Hürriyet Emlak'ın açıkladığı verilere göre, bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği il yüzde 63,19 ile Gaziantep oldu. Hem emlak arayanlar hem de profesyonel ve bireysel ilan verenlerin hayatını kolaylaştıracak teknoloji çözümleri sunmaya devam eden Hürriyet Emlak'ın, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ekim 2020 Emlak Endeksi verileri açıklandı. Emlak sektörünün geçen bir yılda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak'ın açıkladığı verilere göre, bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 63,19 ile Gaziantep, yüzde 46,15 Antalya, yüzde 43,30 Eskişehir, yüzde 36,43 ile Çorum ve yüzde 36,07 ile Sakarya geldi. Metrekare fiyatlarıyla dikkati çeken illerde ilk sırayı 6 bin 337 TL ile Muğla aldı. Muğla'yı, 5 bin 252 TL ile İstanbul, 4 bin 30 TL ile İzmir ve 3 bin 904 TL ile Antalya izledi. - 5 büyük ilde yatırımcısına en çok Antalya kazandırdı Hürriyet Emlak Endeksi verileri, 5 büyük ilde devam eden hareketliliği de ortaya koydu.

5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il yüzde 46,15 ile Antalya oldu. Antalya'yı, yüzde 36,05 ile Ankara, yüzde 28,44 ile İstanbul, yüzde 26,01 ile İzmir ve yüzde 12,31 ile Bursa izledi. - Türkiye'nin yükselişe geçen ilçeleri Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerde satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçelerin başında; yüzde 100,04 ile İstanbul Sarıyer, yüzde 93,34 ile Ankara Gölbaşı, yüzde 89,28 ile İstanbul Başakşehir, yüzde 86,93 ile İstanbul Avcılar ve yüzde 78,27 ile Antalya Alanya geldi. Hürriyet Emlak Ekim 2020 Emlak Endeksi verilerine göre, İstanbul satılık konut piyasası son bir yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan yüzde 100,04'lük yükselişle dikkati çeken Sarıyer'i, yüzde 89,28 ile Başakşehir, yüzde 86,93 ile Avcılar, yüzde 76,25 ile Beykoz ve yüzde 70,30 ile Üsküdar izledi. Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken, Ankara'nın ilçelerinde de bu süreçte fiyatlar yükselmeye devam etti. Gölbaşı yüzde 93,34 ile liste başında yer alırken, Gölbaşı'nı, yüzde 66,21 ile Çankaya, yüzde 40,71 ile Pursaklar, yüzde 36,99 ile Etimesgut ve yüzde 35,36 ile Sincan takip etti.

İzmir, her dönem olduğu gibi satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçen dönemde de korumaya devam etti. Narlıdere'de yer alan konutların bir yıllık süreçte yüzde 59,23 artış göstermesi, emlak yatırımının hala en önemli yatırım araçlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Narlıdere'yi, yüzde 44,87 ile Urla, yüzde 43,74 ile Çeşme, yüzde 43,56 ile Balçova ve yüzde 42,04 ile Gaziemir izledi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde son bir yılda satılık konutlarda yüzde 41,82 büyüme gerçekleşirken, Gemlik'i, yüzde 32,11 ile Mudanya, yüzde 30,94 ile Nilüfer, yüzde 23,02 ile Osmangazi ve yüzde 20,31 ile Yıldırım takip etti. Türkiye'de son bir yılda satılık konut fiyatlarında en çok artışın olduğu ikinci il olan Antalya'da ilçe bazında da yükseliş sürüyor. Satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan yüzde 78,27'lik yükselişle dikkati çeken Alanya'yı, yüzde 71,80 ile Döşemealtı, yüzde 63,25 ile Konyaaltı, yüzde 55,39 ile Kepez ve yüzde 48,7 ile Muratpaşa izledi. İlan sayıları baz alındığında ise satılık konut ilanları Muğla'da yüzde 137,34, Aydın'da yüzde 78 ve Balıkesir'de yüzde 65,78 artış gösterirken, İstanbul'da yüzde 19,63 ve Ankara'da yüzde 35,30 düşüş kaydedildi.