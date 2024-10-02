SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Satrançta dünyanın en genç büyük ustası Yağız Kaan Erdoğmuş'tan bir rekor daha

Satrançta dünyanın en genç büyük ustası Yağız Kaan Erdoğmuş'tan bir rekor daha

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.10.2024 08:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE rating listesinde 2600 Elo'yu geçen en genç sporcu ünvanını elde etti.

Satrançta dünyanın en genç büyük ustası Yağız Kaan Erdoğmuş'tan bir rekor daha

Dünyanın en genç büyük ustası (GM) ünvanına sahip satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE rating listesinde 2600 Elo'yu geçen en genç sporcu oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Genç yıldızımız, 'Dünyanın en genç büyükustası' Yağız Kaan Erdoğmuş, yeni bir rekora daha imza attı. FIDE rating listesi bugün yayınlandı ve yıldız sporcumuz Yağız Kaan, 2600 Elo'yu aşan dünya tarihindeki ilk 13 yaşındaki sporcu oldu. Yağız, John Burke, Wei Yi, Praggnanandhaa, Abhimanyu Mishra, Nihal Sarin ve Wesley So gibi 14 yaşında 2600'e ulaşmayı başaran seçkin ustaların yer aldığı 'satranç dahileri kulübü'ne katıldı."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Satranç
En Çok Okunan Haberler
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Netanyahu'dan açıklama: 'Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız'

İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Netanyahu'dan açıklama: 'Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız'

İran o anların görüntülerini paylaştı! İlk kez İsrail'e karşı kullandıklarını duyurdular

İran o anların görüntülerini paylaştı! İlk kez İsrail'e karşı kullandıklarını duyurdular

Nuri Şahin'nin Dortmund'undan farklı tarife!

Nuri Şahin'nin Dortmund'undan farklı tarife!

Ünlü Alman fenomen futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye geldi!

Ünlü Alman fenomen futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye geldi!

Hakan Çalhanoğlu, Sneijder'den sonra ilki başardı!

Hakan Çalhanoğlu, Sneijder'den sonra ilki başardı!

''Sitemimiz Galatasaray'a değil, yöneticilere''

''Sitemimiz Galatasaray'a değil, yöneticilere''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.