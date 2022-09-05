SATSO Başkanı Altuğ, dış ticaret verilerini değerlendirdi:

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin ağustosta gerçekleştirdiği 279 milyon 609 bin dolarlık dış satımıyla ülke ihracatına yüzde 1,5 katkı sağladığını bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya'nın, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,65, geçen yıla göre yüzde 24,75 artışla 279 milyon 609 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Altuğ, "TİM tarafından açıklanan verilere göre şehrimiz, ağustos ayında gerçekleştirdiği ihracat ile ülkemiz ihracatına yüzde 1,5 katkı sağladı ve 2022 yılının en çok ihracat yaptığı ikinci ayı oldu. 2022 yılının başından bu yana ise ilimizden ortalama 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Altuğ, şehrin ihracatının lokomotifi olan otomotiv endüstrisinin, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 artış göstererek 227 milyon 228 bin dolarla aylık ihracatın yüzde 81'lik kısmını tek başına gerçekleştirdiğini, ülke içi sektör ihracatına da yüzde 10,1 katkı sağladığını kaydetti.

Geçen ay en çok dış satım yapılan ülkenin yüzde 700'lerde artış başarısıyla 37 milyon dolar gerçekleştirilen İspanya olduğunu aktaran Altuğ, şöyle devam etti:

"Bu ay da toplam 118 ülke ve 6 serbest bölgeye Sakarya damgalı ürünleri ihraç ettik. Verileri 1 ay geriden açıklayan TÜİK'in güncel ithalat verilerine göre ise 2022 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ithalatımız yüzde 0,4 artışla 239 milyon 198 bin dolar oldu. Temmuz ayında Sakarya dış ticaret dengesi 65 milyon 189 bin dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki aya göre 24 puan azalarak yüzde 127 olarak gerçekleşti."

Akgün Altuğ, Türk iş dünyasının olumsuz durumlarda bile üretmeye azimle devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üretime odaklanmış iş dünyamızın finansmana, ham maddeye ve enerjiye ulaşımını kolaylaştıracak adımların atılması gerekiyor. Üyelerimizden de bu konuda bizlere çok talep gelmeye devam ediyor. Yaşanan süreçte iş dünyamızın yaşadığı ekonomik sorunların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini de biliyoruz. Özellikle son zamanlarda enflasyon nedeniyle işletmelerimizin yaşadığı sıkıntılardan biri de enflasyona karşı sermayelerini korumaktır. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi bunun çözümü, işletmeler için enflasyon muhasebesi uygulamasıyla mümkün olabilecektir."

