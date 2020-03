SAÜ’de öğrencilere Bilişim Hukuku anlatıldı

Sözlerine sosyal medya ve hukuk ilişkisini anlatarak başlayan Prof. Dr. Mahmut Koca, “İnternet ortamında yaşanan her türlü gelişme, hukukla ilişkili hale geliyor. Bu ortamının sağladığı faydalar hukuka uygun şekilde kullanıldığı gibi hukuka aykırı bir şekilde de kullanılabiliyor. İnternetin kolaylıkları olduğu kadar, bazı riskleri de var. Hukuk bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek zorunda. İnternet kullanıcıları, yer aldıkları platformlar sayesinde artık birer medya sahibi oldular. Sosyal medya sayesinde üretilen içerikler dünyanın bir diğer ucundaki insanlara ulaşabiliyor. Ayrıca insanlar hoşlarına gitmeyen içeriklere anında tepki verebiliyor. Lakin bu kolaylıklar nedeniyle suç oranlarında artış meydana geldi. İnternet ortamında yaşanan ihlaller, “Bilişim Kanunu” çerçevesinde değerlendirilmeli ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır” diye konuştu. , İnternet ve sosyal medya mecralarının hukuki bir düzenlemeye tabi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Koca, “Bizler 10-20 yıl sonra sosyal medya araçlarının ürettiği, kendine özgü bir birey anlayışı, davranış ve ilişki normlarını konuşmaya başlayacağız. Her araç kendine özgü ahlakı ve normu ortaya atıyor. Lakin bu araçların çoğalması, hukukun prensiplerinden vazgeçmesini gerektirmiyor. Sosyal medya araçlarını kullanırken, öncelikli olarak ahlaki ilkelere dikkat etmemiz gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde sınırsız bir özgürlük yoktur. İnsan sorumlu olduğu kadar özgürdür. Dolayısıyla sizin özgürlüğünüzün, sizin sorumluluk anlayışınızdır” şeklinde konuştu.

Eğitim verilmeli ve önlem alınmalı

İnternetin ve sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile bazı hak ihlallerinin yaşandığını dile getiren Koca, “Sosyal medya kanalları üzerinden bir kişi hakkında olumsuz veya asılsız paylaşımlar yapıldığında, bu durum, bir anda dünyanın her yerine ulaşabiliyor. Kişi yaşadığı haksızlık karşısında mağdur oluyor. Bu durumu önlemek için öncelikli olarak ilkokul çağındaki çocuklara ve daha sonra bütün kullanıcılara sosyal medya ve internetin nasıl kullanılması gerektiği hakkında eğitim verilmesi gerekmektedir. İnternetin aynı zamanda bağımlılık yaptığı düşünüldüğünde de, önlem almanın gerekliliği daha çok önem kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Paylaşıma sunduğumuz her içerikten sorumluyuz

İnternetin hayata girmesi ile birlikte kullanıma sunulan her içerikten sorumlu olunduğunu ifade eden Prof. Dr. Koca, “Paylaşıma sunduğumuz her türlü içerikten, veriden sorumluyuz, aksi takdirde bu içerikler bir başka kişinin hakkını ihlal edebilir. Bu tür durumlarda ’5237 sayılı Bilişim Suçları Kanunu’ çerçevesinde yasal işlem başlatılmaktadır. Özetle internet ortamı insanın bilgiye ulaşması açısından müthiş bir kolaylık sağlarken, aynı zamanda kullanıcılar her an hak ihlalinde bulunabiliyor ya da hak ihlaline uğrayabiliyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.