SAÜ'de "Uluslararası İşgücü Piyasası e-Haritası" hazırlandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (SESAM), "Uluslararası İşgücü Piyasası e-Haritası" hazırlandı.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) "Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2020" raporu doğrultusunda, SAÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlanan e-Harita'da, herhangi bir ülkenin iş gücü piyasası verileri görülebiliyor.

Dünya genelinde demografik, ekonomik ve iş gücü piyasaları hakkında bilgiler sunan e-Harita, dünya genelinde ülkelere ait nüfus, aktif nüfus, iş gücü, iş gücüne dahil olmayanlar, istihdam ve işsiz sayıları, istihdam ve işsizlik oranları, iş gücüne katılım oranı, kayıt dışı istihdam oranı, genç işsizlik oranı ve eksik istihdam oranı gibi verileri, toplam kadın ve erkek seviyesinde görüntülemeye izin veriyor.

Aynı zamanda ülkelerin başkenti, resmi dili, sloganı, gayrisafi yurt içi hasılası ve dünya içerisindeki sıralaması gibi bilgiler de sunan çalışmaya "sesam.sakarya.edu.tr" adresinden ulaşılabiliyor.