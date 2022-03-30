Savaş alanı değil, futbol sahası! Taraftarlar maçı bastı...

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunda Nijerya, Gana'yı ağırladı. 10. dakikada Thomas Partey, Gana'yı öne geçiren golü kaydetti. Golden 12 dakika sonra William Troost-Ekong, penaltıdan eşitliği sağladı. Devreye 1-1'lik eşitlikle girilirken ikinci yarıda skoru korumayı başaran Gana, deplasman golü avantajıyla 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. İki takım arasında 25 Mart'ta oynanan ilk maç, golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Bu sonuçla birlikte Dünya Kupası'nın dışında kalan Nijerya, 2006'dan sonra ilk kez turnuvaya katılamayacak.

TARAFTARLAR SAHAYI BASTI

Gana'ya mağlup olarak Dünya Kupası'na katılamayan Nijerya'da taraftarlar, maçın ardından takımlarına tepki gösterdi. Sahayı basan taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi...



