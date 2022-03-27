Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 185 kişilik ilk kafile Antalya'ya ulaştı.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukrayna'daki özellikle çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Polonya'dan uçakla Antalya'ya geldi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov çocukları havalimanında karşıladı.

