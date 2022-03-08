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Savaş mağduru kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde barışı umut ediyor

08.03.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaş mağduru kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde barışı umut ediyor

EDİRNE (AA) - Rusya'nın saldırısı nedeniyle eşlerini Ukrayna'da bırakarak çocuklarıyla Türkiye'ye sığınan Kırım Tatar Türklerinin çoğunlukta olduğu savaş mağduru kadınlar, misafir edildikleri Edirne'de Dünya Kadın Günü'nde bir an önce barışın gelmesini dilediklerini söyledi.

Ülkelerindeki savaş nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan kadınların yükleri daha da artmış durumda.

Savaş mağduru kadınlar, bir yandan Ukrayna'dan gelecek iyi haberleri beklerken diğer yandan da üzüntülerini çocuklarına yansıtmamaya çalışıyor.

Dünya Kadınlar Günü'nü evlerinden uzakta giren ve kısa sürede savaşın bitmesini dilen kadınlardan Kiev'den gelen Kapolova Galina, savaş nedeniyle kendilerine kapılarını açan Türkiye'ye teşekkür etti.

Eşini ve ailesini Ukrayna'da bıraktığını, savaş bitince ülkesine döneceğini anlatan Galina, iki çocuğuyla Edirne'de misafir edildiklerini söyledi.

Evelina Kurtseitova ise Ukrayna'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini belirterek "Babam savaşta kaldı, umarım yakın zamanda her şey biter ve biz eve döneriz" dedi.

- Edirneli gençler savaş mağduru çocukları eğlendirdiler

Bu zorlu sürecin etkisini yaşayan çocukların ise savaşın olumsuz etkilerini unutması için Kırım Tatar Türklerinin kaldığı Doktor Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde çeşitli programlar düzenleniyor.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Edirne Gençlik Merkezi gönüllüleri de ailelere destek vermek amacıyla otelde kalan çocuklara yönelik eğlence programı düzenledi.

El yüz boyama, masal okuma, ip atlama, resim boyama, tenis ve çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte çocukların eğlenmesi sağlandı.

Programda, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle de kadınlara da karanfil sunuldu.

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