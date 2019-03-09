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Savaşçı'da Albay Kopuz intikamını böyle alıyor! Savaşçı dizisi 66. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 09.03.2019 02:36 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, 10 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek olan 66. yeni bölümü ile nefesleri kesecek. Savaşçı yeni bölüm fragmanında Albay Kopuz, Türk askerine pusu kuranlardan hesap soruyor. Yarbay Levinson'un pusu taktiğine karşı müthiş bir plan yapan Albay Kopuz, Amerikalı Levinson'un kaderini belirliyor. Murat Kopuz'un Türk askeri ile ilgili sözleri ise izleyenlerin tüylerini diken diken ediyor. İşte Savaşçı 66. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği Savaşçı dizisinin 66. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Savaşçı yeni bölüm fragmanındada, Velid Murat ile birlikte abisi ve Kılıç Timi'nin karşısına çıkıyor. Karşılıklı olarak silahlar çekiliyor. Kopuz, Amerikalı Albay Levinson'a meydan okuyor. Levinson harekete geçiyor. Melik, Elsa'ya sahaya inip kendi silahlarını kendilerinin ateşlemesi gerektiği söylüyor. Elsa ve Kopuz Albay yüz yüze geliyor.

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Lazar’a karşılık kardeşinin hayatıyla tehdit edilen Albay Kopuz, verdiği beklenmedik kararla başta Murat Kopuz olmak üzere, Yarbay Levinson dahil herkesi şaşırtır. Fakat Melik ve Elsa’yla birlikte hareket eden Yarbay Levinson daha da ileri gider ve Albay Kopuz’dan intikam almak için hemen yeni bir hamle yapar. Gelişen olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken; Yarbay Levinson, Albay Kopuz ve komutasındaki Kılıç Timi’ni pusuya düşürdüğünü sanır. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Hazırladığı zekice bir planla misilleme yapan Albay Kopuz, Levinson’un akibetini de belirlemiş olacaktır.

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SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Savaşçı'nın 65. yeni bölümünde, kimliği belirsiz adamlar, cinayetle suçlanan Yüzbaşı Kağan’ı ve Yüzbaşı Haydar’ı kaçırmaya kalkışırlar. Karargahta olayın yankıları sürerken, Kopuz Albay ile Bayram, Galip ve Emre Astsubaylar’dan da haber alınamamaktadır. Kutalmış Paşa bir yandan onlara ulaşmaya çalışırken diğer yandan da onları tuzağa düşürenleri bulmak için harekete geçer. Ancak gelişen beklenmedik durumlar işleri daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirecektir.

Elsa ve Melik için ise Ankara’da kalmak artık güvenli değildir. Her şeyden habersiz olan Murat Kopuz’u da yanlarına alan Elsa ve Melik, yaptıkları planla Kılıç Timi’ni daha da köşeye sıkıştırırken, Kopuz Albay’a karşı son kozlarını oynayacaklardır.

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