Savaşçı'da Albay Kopuz intikamını böyle alıyor! Savaşçı dizisi 66. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği Savaşçı dizisinin 66. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savaşçı yeni bölüm fragmanındada, Velid Murat ile birlikte abisi ve Kılıç Timi'nin karşısına çıkıyor. Karşılıklı olarak silahlar çekiliyor. Kopuz, Amerikalı Albay Levinson'a meydan okuyor. Levinson harekete geçiyor. Melik, Elsa'ya sahaya inip kendi silahlarını kendilerinin ateşlemesi gerektiği söylüyor. Elsa ve Kopuz Albay yüz yüze geliyor.

Lazar’a karşılık kardeşinin hayatıyla tehdit edilen Albay Kopuz, verdiği beklenmedik kararla başta Murat Kopuz olmak üzere, Yarbay Levinson dahil herkesi şaşırtır. Fakat Melik ve Elsa’yla birlikte hareket eden Yarbay Levinson daha da ileri gider ve Albay Kopuz’dan intikam almak için hemen yeni bir hamle yapar. Gelişen olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken; Yarbay Levinson, Albay Kopuz ve komutasındaki Kılıç Timi’ni pusuya düşürdüğünü sanır. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Hazırladığı zekice bir planla misilleme yapan Albay Kopuz, Levinson’un akibetini de belirlemiş olacaktır.