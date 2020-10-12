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Savaşçı dizisi bitti mi? Savaşçı'nın Kaan Bozok'u Berk Oktay'dan açıklama!

12.10.2020 01:53 | Son Güncelleme:
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Savaşçı dizisi bitti mi? Savaşçı'nın Kaan Bozok'u Berk Oktay'dan açıklama!

İki haftadır ekrana gelmeyen Fox TV'nin dizisi Savaşçı'nın başrol oyuncusu Berk Oktay'dan açıklama geldi. Savaşçı'da Kaan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dizinin hayranlarına seslendi. Ünlü oyuncu paylaşımında, " Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncularında boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde" dedi. Savaşçı dizisinin akıbeti ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi son olarak 99. bölümüyle ekrana gelmişti. İki haftadır yayınlanmayan Savaşçı'nın yayın günü olan pazar akşamları ise Fox TV'nin yayın akışında Öğretmen dizisi yer almaya başladı.

Savaşçı'nın Mart ayı öncesi çekilen 3 stok bölümü geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Yeni sezon çekimleri henüz başlamayan Savaşçı'nın akıbeti 5 sezondur diziyi takip eden izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

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BERK OKTAY'DAN SAVAŞÇI AÇIKLAMASI

Dizide Kaan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay, sosyal medya hesabından bir açıklamada yaptı. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."

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SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı dizisi son olarak 27 Eylül Pazar akşamı 99. bölümüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Savaşçı dizisinde Kopuz Albay emirlere itaat etmediği ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un yaşamını tehlikeye atması nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınırken, Kılıç Timi de istifa etti.
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Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

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Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır.

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