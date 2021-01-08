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Savaşçı dizisine Serenay Aktaş da katıldı! Savaşçı 5. yeni sezon oyuncuları kimler?

08.01.2021 22:36 | Son Güncelleme:
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Savaşçı dizisine Serenay Aktaş da katıldı! Savaşçı 5. yeni sezon oyuncuları kimler?

Yayınlandığı 4 sezon boyunca beğeniyle izlenen FOX TV'nin dizisi Savaşçı 5. sezonuyla ve yeni eklenen oyuncularıyla, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı ve Ediz Hun'dan sonra güzel oyuncu Serenay Aktaş da katıldı. İşte Savaşçı dizisinin yeni sezon kadrosu.

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Savaşçı'nın yeni sezon çekimleri Eskişehir'de sürüyor. Kılıç Timi ise yeni isimlerle geri dönüyor. 5. sezonuyla çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna sevilen oyuncu Serenay Aktaş da dahil oldu.

Serenay Aktaş, sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili bir subay olan Teğmen Selcen Efe karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Serenay Aktaş

Oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer’in de bulunduğu Savaşçı’da dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi anlatılacak.
Tamer Karadağlı

Ediz Hun

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