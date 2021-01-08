Savaşçı dizisine Serenay Aktaş da katıldı! Savaşçı 5. yeni sezon oyuncuları kimler?

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Savaşçı'nın yeni sezon çekimleri Eskişehir'de sürüyor. Kılıç Timi ise yeni isimlerle geri dönüyor. 5. sezonuyla çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna sevilen oyuncu Serenay Aktaş da dahil oldu.

Serenay Aktaş, sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili bir subay olan Teğmen Selcen Efe karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer’in de bulunduğu Savaşçı’da dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi anlatılacak.





