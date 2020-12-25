MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı'dan sonra bir transfer daha! Anıl Tetik Savaşçı'da hangi rolü canlandıracak?

Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı'dan sonra bir transfer daha! Anıl Tetik Savaşçı'da hangi rolü canlandıracak?

25.12.2020 22:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı'dan sonra bir transfer daha! Anıl Tetik Savaşçı'da hangi rolü canlandıracak?

Fox TV'de yeni sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Savaşçı dizisi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Diziye Tamer Karadağlı ve Erkan Meriç'in ardından Astsubay Savaş Çiğiltepe rolüyle Anıl Tetik de katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Berk Oktay'ın ayrılığıyla kan kaybeden 'Savaşçı', yaptığı oyuncu transferleriyle yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Beşinci sezon çekimleri ocak ayında başlayacak olan Savaşçı dizisinde bomba üstüne bomba patlıyor. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’yı kadrosuna katan Savaşçı dizisine bu defa Survivor'ın eski yarışmacısı, genç oyuncu Anıl Tetik de katıldı.

sa

Anıl Tetik Savaşçı'da gözü pek savaşçı Astsubay Savaş Çiğiltepe rolünü canlandıracak.

Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Ediz Hun, 'Savaşçı' dizisinde!Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Ediz Hun, 'Savaşçı' dizisinde!

BERK OKTAY AYRILMIŞTI!

Fox TV'de son olarak geçtiğimiz Eylül ayında 99. bölümüyle ekrana gelen Savaşçı'nın kadrosunda değişiklik yaşanmıştı. Dizide Kağan Bozok rolünü canlandıran Berk Oktay yeni sezon öncesinde diziden ayrılmış ve Yasak Elma'nın kadrosuna katılmıştı.

Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği, Osman Taşçı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, hikayesi Süleyman Çobanoğluna ait olan ve başrollerini Murat Serezli ile Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Savaşçı dizisinin yeni sezon tarihi ise henüz açıklanmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Çukur'da Yamaç'ı yıkan tuzak!Çukur'da Yamaç'ı yıkan tuzak!
Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figürandı... Artık dünya yıldızı Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figürandı... Artık dünya yıldızı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin büyük değişimi! Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve Naci evleniyor mu?

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Funda Eryiğit Son Yaz dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni rolünü anlattı! Son Yaz ne zaman başlıyor?

Funda Eryiğit Son Yaz dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni rolünü anlattı! Son Yaz ne zaman başlıyor?

Çukur 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kulkan'ın gizemli bilmecesi çözülecek mi? Çukur'da Nehir ve Efsun ölüyor mu?

Çukur'da Yamaç'ı yıkan tuzak!

Sen Çal Kapımı dizisine bir transfer daha! Hakan Karahan hangi rolde oynayacak?

Sen Çal Kapımı dizisine bir transfer daha! Hakan Karahan hangi rolde oynayacak?

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Uğur Güneş'in yeni adresi Kanunsuz Topraklar

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Industry dizisinin yıldızı Marisa Abela: İç çamaşırımı çıkarmak konusunda...

Müstehcen sahnelerle ilgili itiraf! 'İç çamaşırımı çıkarmak...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.