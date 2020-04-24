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Savaşçı dizisinin set ekibi aylardır maaş almadıklarını iddia etti: Açız ve borç içindeyiz!

DİZİ HABERLERİ  | 24.04.2020 20:20 | Son Güncelleme

Yapımını Limon Film'in üstlendiği Savaşçı dizisinin set ekibi maaşlarını alamadıklarını iddia ediyor. Set işçileri bir bildiri yayınlayarak yapım şirketine seslendi.

Savaşçı dizisinin set ekibi aylardır maaş almadıklarını iddia etti: Açız ve borç içindeyiz!

Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin set işçilerinin maaşlarını alamadıkları ileri sürüldü.

Sosyal medyada açılan #SavasciEkipHakkiniAriyor etiketiyle çalışanlar mağduriyetlerini dile getirdi ve bir bildiri yayınladı.

Bildiride 'Savaşçı ekibi hakkını arıyor! Bu bildiri kar kış demeden ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta çalışan set işçilerinin hak arama bildirisidir. Bizler dizilerde seyrettiğiniz kahramanların saçını makyajını yapan kostümlerini tasarlayan repliklerini hatırlatan en iyi açıyı yakalmaya çalışan yaptığı işi layıkıyla yapan emekçileriz. Lütfen sesimize ses olun. Yaptığımız işin hakkını verdik, hakkımızı istiyoruz. Bu zor günlerde emekçileri parasız bırakıp hiçbir ödeme sözünü yerine getirmemiştir. Açız ve borç içindeyiz. Bu ayıp bizim değil. Bizi görüp duyan herkesten paylaşım yapıp farkındalık yaratmasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu'nun yer aldığı Savaşçı dizisinin yapımını Limon Film üstleniyor.

Atilla Taş, set ekibinin bildirisini paylaşıp duruma dikkat çekti:

Sosyal medyada açılan etikette, set işçileri mağduriyetlerini bu mesajlarla ifade etti:

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Anahtar Kelimeler:
savaşçı, savaşçı dizisi, fox tv,

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