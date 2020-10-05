Savaşçı: "Kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz”

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi ve Melek Reşit Hanım Anaokulunu ziyaret etti.

Savaşçı; ilk önce Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesinde görev yapan idareci ve öğretmenler ile bir araya geldi. Günün anısına idareci ve öğretmenlere çiçek takdim eden İl Müdürü Savaşçı, "Sizler, bir gün değil her gün hatırlanması gereken kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz. Sizlerin özverili çalışmaları ile yarınlarımız bugünlerimizden çok daha güzel olacak" dedi.

İl Müdürü Savaşçı daha sonra Melek Reşit Hanım Anaokulunda öğrenci ve öğretmenler ile bir araya geldi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle okulda gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine katılan Savaşçı, hayvan ve doğa sevgisinin küçük yaşlardan itibaren çocukların gönüllerine işlenmesi gerektiğini belirterek bu noktada özveri ile çalışan öğretmenlere teşekkür etti. Savaşçı, Dünya Öğretmenler Günü dolayısı ile okulda görev yapan idareci ve öğretmenlere çiçek takdim etti.

