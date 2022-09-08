YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Savcı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı hakkında indirimsiz ceza istedi

Savcı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı hakkında indirimsiz ceza istedi

08.09.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanık İnandı'nın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, ayrıca takdiri indirim yapılmamasını talep etti

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden yargılanmasına devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İnandı ameliyat olduğu gerekçesiyle katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, önceki celse alınan ara karar gereği dinlenmesi istenen bazı tanıkların yurt dışında olduğu için kendilerine ulaşılamadığını, bu nedenle bu kişilerin mahkemeye çağrılmasından vazgeçildiğini açıkladı.

Ardından söz alan savcı, esas hakkındaki mütalaayı sundu.

Mütalaada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen İnandı'nın FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğu belirtilerek, sanığın 1985'te örgüte katıldığı ve "Bilal" kod adını kullandığı aktarıldı.

Örgüt hiyerarşisinde farklı görevler alan sanığın 1993-1995 yılları arasında FETÖ'nün Türkiye'deki eğitim kurumlarında öğretmen ve müdür yardımcısı olarak çalıştığı, daha sonra Kırgızistan'da görevlendirildiği belirtilen mütalaada, örgütün bu ülkedeki çatı yapılanması Sebat Eğitim Kurumları A.Ş.'de sırasıyla genel müdür yardımcılığı, yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ifade edildi.

Sanığın ilerleyen süreçte Kırgızistan'da sözde "ülke imamı" olarak görevlendirildiği anlatılan mütalaada, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam eden sanığın ülke imamlığından sözde "kıta imamlığına" terfi ettirildiği belirtilerek, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sanığın FETÖ elebaşına doğrudan bağlı örgüt terminolojisinde 'kıta imamı' olarak adlandırılan konumda örgütün yapılanmasını ve koordinesini sağladığı, kendisine bağlı Orta Asya coğrafyası içerisindeki ülke imamları ile görüşmeler gerçekleştirdiği, yakalandığı tarihe kadar 'Orta Asya mesulü' olarak örgüt içinde faaliyet gösterdiği, elebaşı Gülen'in 'en iyi gönül eri' tanımına giren, örgütün en üst düzey yönetim organı 'başyüceler' ile örgütsel kararların alındığı toplantılara katıldığı, belirli zaman aralıklarında ABD'ye gittiği, en son 2021 yılı mart ayında olmak üzere, örgüt lideri Fetullah Gülen ile görüştüğü belirlenmiştir. Sanığın FETÖ'nün yönetici kadrosu içinde yer aldığı, örgüt içinde karar veren, organize eden, örgüt üyelerini yönlendiren, emir ve talimat veren sanığın üzerine atılı 'silahlı terör örgütünü yöneticiliği suçunu' işlediği, sanık savunmaları, ByLock değerlendirme tutanağı, tanık beyanları ve dosya kapsamındaki delillerle anlaşılmaktadır."

Sanığın yargılama boyunca örgütsel tutumunu sürdürdüğüne, örgüt elebaşına sahip çıktığına, FETÖ'yü terör örgüt olarak kabul etmediğine dikkat çekilen mütalaada, İnandı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, üst sınırdan cezalandırılması istenen sanık hakkında ayrıca takdiri indirim yapılmaması talep edildi.

Mahkeme, sanık ve avukatının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ayaklı "yeşil" projeyle fındığın değerini artıracakSanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ayaklı "yeşil" projeyle fındığın değerini artıracak
GÜNCELLEME - İzmir'de bacanaklar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldüGÜNCELLEME - İzmir'de bacanaklar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü
Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden olduAntalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
fetö Orhan İnandı

Ankara Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:16
Öğle
12:51
İkindi
16:27
Akşam
19:17
Yatsı
20:38
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.