SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Savcılıktan açıklama geldi! 1 Süper Lig ekibi başkanı, 1 eski kulüp sahibi, 1 eski dernek başkanı gözaltına alındı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı bulundu” açıklaması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın başkanı M.Ö. ile birlikte eski bir kulüp sahibi ve dernek başkanının da gözaltına alındığı açıklandı. Savcılık, 21 kişi hakkında “müsabaka sonucunu etkileme” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından işlem başlatıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Savcılıktan açıklama geldi! 1 Süper Lig ekibi başkanı, 1 eski kulüp sahibi, 1 eski dernek başkanı gözaltına alındı
Berker İşleyen

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 371 hakemin bahis hesabının bulunduğunu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı yönünde tespitlerinin yapıldığını duyurmasının ardından bu sözler ihbar olarak kabul edilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

Bu soruşturma kapsamında Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor kulübünün başkanının da gözaltına alındığı öğrenildi.

1 ESKİ KULÜP SAHİBİ, 1 BAŞKAN, 1 ESKİ DERNEK BAŞKANI

Savcılıktan açıklama geldi! 1 Süper Lig ekibi başkanı, 1 eski kulüp sahibi, 1 eski dernek başkanı gözaltına alındı 1

Savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu gözaltı için, "Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan 1 futbol takımının başkanı (M.Ö.), 1 takımın eski sahibi (T.C.) ile eski dernek başkanı (M.F.S) hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından" ifadeleri yer aldı.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI TAM METNİ ŞÖYLE:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Futbolda bahis operasyonu! Kulüp başkanı ve hakemler de var Futbolda bahis operasyonu! Kulüp başkanı ve hakemler de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada,

-Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem (A.K.K. - A.T. - B.K. - B.T. - B.E.A. - C.B. - E.A. -M.Y. - M.Ö. N.O. - N.K. - S.E.T. - Ş.B. - U.T. - U.K.- Y.Y- Y.Ş.) hakkında Türk Ceza Kanunu'da yer alan "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından

-Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan 1 futbol takımının başkanı (M.Ö.), 1 takımın eski sahibi (T.C.) ile eski dernek başkanı (M.F.S) hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından

-Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen U.E isimli kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu iddiası bakımından,

Toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama-elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturmaya konu ülkemiz futbol liglerinde yer alan futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı gözönüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, iddia olunan eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturma delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgudur. TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, res'en yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir.

Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında; öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen yapılacak araştırmalar ışığında ve ayrıca bunun yanında ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı belirlenemeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu,

Kamuoyunun bilgisine duyurulur. 07/11/2025
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ederson maç sonunda isyan etti: Anlamıyorum!Ederson maç sonunda isyan etti: Anlamıyorum!
Futbolda bahis operasyonu! Kulüp başkanı ve hakemler de var Futbolda bahis operasyonu! Kulüp başkanı ve hakemler de var
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Savcı Süper Lig Kasımpaşa hakim son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.