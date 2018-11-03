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Savcılıktan Ceren Hindistan'a iyi haber

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

Ceren Hindistan kızının tedavisini yapan hastaneyle mahkemelik olmuştu! Hindistan'ı şikayet eden hastane usul hatası yapınca dosyada takipsizlik kararı alındı

Savcılıktan Ceren Hindistan'a iyi haber

Oyuncu Ceren Hindistan, kızına gerekli tedaviyi uygulamamakla suçladığı hastaneyle adliyelik olmuştu. Hastane de “Doktorlarımıza hakaret etti” diye Hindistan’dan şikayetçi oldu. Ancak hastane şikayetinde usul hatası yaptığı için savcılık takipsizlik kararı verdi.

'PERSONELE İFTİRA' İDDİASI

Ceren Hindistan, hasta kızını tedavi ettirmediği iddiasıyla kendisini yargıya ihbar eden hastaneye yönelik sert açıklamalar yapmıştı. Hastane yetkilileri de, doktorlarına hakaret edip iftira attığı gerekçesiyle Hindistan'ı savcılığa şikayet etmişti.

'TÜZEL KİŞİLİK' DETAYI

Savcılıktan 29 yaşındaki oyuncuya iyi haber geldi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ceren Hindistan'ın yaptığı açıklamanın hastaneye karşı olduğunu söyleyen savcılık, tüzel kişilere karşı suç işlenemeyeceğini belirtti. Bu yüzden soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verildi. Hindistan böylece davadan kurtuldu.

BU KARARIN ANLAMI NE?

Tüzel kişilik sayılan hastanenin kendisi şikayette bulunamaz ya da dava açamaz. Dava açması ya da şikayette bulunması gereken kişi; ya hakarete uğradığı iddia edilen doktorlar ya da hastanenin üst yöneticileri olmalıydı. Savcılık, yapılan bu usul yanlışlığı nedeniyle şikayeti reddetti.

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