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Savcının ölümü ilçeyi yasa boğdu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.07.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 yıl Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan ve geçen yıl Şanlıurfa iline tayini çıkarak ayrılan Başsavcı Gürsel Karslı’nın ölüm haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.Edinilen ilk bilgilere göre rahatsızlanan Gürsel Karslı (28) tedavi gördüğü hastanede tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.Aslen Yozgatlı olan genç savcı aniden fenalaştı.

Savcının ölümü ilçeyi yasa boğdu

Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 yıl Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan ve geçen yıl Şanlıurfa iline tayini çıkarak ayrılan Başsavcı Gürsel Karslı’nın ölüm haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.
Edinilen ilk bilgilere göre rahatsızlanan Gürsel Karslı (28) tedavi gördüğü hastanede tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.
Aslen Yozgatlı olan genç savcı aniden fenalaştı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karslı’ya Covid-19 şüphesiyle test uygulandı. Testi negatif çıkan Karslı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı Gürsel Karslı’nın menenjit hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Genç savcının ölümü yakınlarını ve sevdiklerini üzerken, Karslı için yarın Şanlıurfa Adalet Sarayı Bahçesinde cenaze töreni düzenlenecek. Urfa’da görev yapan Karslı evli ve bir çocuk babasıydı.

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