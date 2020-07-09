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  4. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Radyo Başakşehir’e konuk oldu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Radyo Başakşehir’e konuk oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.07.2020 16:17 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi serüvenini Radyo Başakşehir’de yayınlanan Murat Çiçek ile Gündem programında değerlendirdi.Radyo Başakşehir’de her çarşamba canlı olarak yayınlanan Murat Çiçek ile Gündem programının bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir oldu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Radyo Başakşehir’e konuk oldu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi serüvenini Radyo Başakşehir’de yayınlanan Murat Çiçek ile Gündem programında değerlendirdi.
Radyo Başakşehir’de her çarşamba canlı olarak yayınlanan Murat Çiçek ile Gündem programının bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir oldu. Demir, Murat Çiçek’in sorusu üzerine Türkiye’nin yerli savunma sanayii serüvenini anlattı. İsmail Demir, bir ülkenin operasyonlarında kendi ürettiği silahı kullanmasının çok kritik bir durum olduğunu söyledi. Bazı devletlerin “ambargo” tehdidine karşı Türkiye’nin operasyonlarına devam etmesinin, yerli savunma sanayiinin gelişmesinin etkisiyle olduğunu söyledi.

“Uçak mühendisi artık işsiz kalmıyor”
Demir, kendisiyle aynı jenerasyondan olan birçok mühendisin, Türkiye’de iş bulamadığını, kendi alanlarının dışında iş yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ancak bugün bu durumun tam tersine döndüğünü, kaliteli uçak mühendisinin Türkiye’de işsiz kalmasının mümkün olmadığını ifade etti. Savunma sanayii ürünlerinin ihraç edildiği ülkelere Türkiye’nin hikayesini anlattıklarını söyleyen Demir, o ülkelere alt yapı kurma konusunda önerilerde bulunduklarını, başkalarına bağımlı olduklarında başlarına gelebilecek şeyleri söylediklerini ifade etti.

“Gelecekte uzayda olmamız gerekiyor”
Murat Çiçek’in yeni projeleri sorması üzerine Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın çok sayıda projesi olduğunu, mevcut projelerle yetinmediğini belirterek, “Gelecekte uzayda olmak istiyoruz, orada olmamız gerekiyor, başarmak istediğimiz olaylardan biri bu. Büyük hamlelerin olduğu bu alanda bir hakimiyetimiz olması gerekiyor” diye konuştu.

“CHP çareyi muhafazakar aktörlerde buldu”
Murat Çiçek ile Gündem programının ikinci konuğu Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür oldu. Çiçek, Övür’e İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Can Akın Çağlar’ın atanmasını sorarak, önümüzdeki seçimler için de kulislerde Abdullah Gül isminin konuşulduğunu söyledi. Övür, CHP’nin geçmişte Ekmeleddin İhsanoğlu örneğinde olduğu gibi muhafazakar isimlerle puan kazanma hesabı yaptığını söyledi. CHP’nin kendi kimliğiyle, içinden çıkardığı siyasetçilerle bir politika üretemediğini, parti içindeki aktörlerin siyaset üretme anlamında birbirinden farkı olmadığını ifade etti. Aldığı oyu kendi siyasetçileriyle artıramayan CHP’nin muhafazakar isimlerle puan kazanmaya çalıştığını ifade etti.

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