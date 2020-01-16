Savunma sanayisi firmaları Manisa'da buluştu

MANİSA (AA) - Manisa ve çevre illerde faaliyet gösteren savunma sanayisi firmaları, sektörde ülkenin önde gelen şirketleriyle "ZAFER Savunma Sanayii Zirvesi ve Tedarikçi Buluşmaları" programında bir araya geldi.

Kentteki otelde düzenlenen etkinliğe savunma sanayisinin önde gelen aktörlerinden HAVELSAN, TAİ, TUSAŞ, BMC, FNSS, Otokar, STM, Vestel Savunma Sanayi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, İşbir Elektrik ve Saha İstanbul'un temsilcileri ile Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'tan çok sayıda firma katıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisinde son 15 yılda gerçekleştirdiği önemli yatırımlarla ciddi mesafeler aldığını söyledi.

Türkiye'nin kendi İHA ve SİHA'sını üretmeye başladığını hatırlatan Deniz, "Bugün eğer akıllı mühimmatımızı ve silahlarımızı üretmemiş olsaydık bölgemizdeki bu tehditleri bertaraf edemezdik. Onun için bu sektörde yapılan her çabayı vatanperverlik olarak görüyorum." diye konuştu.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde savunma sanayisinin millileşmesi noktasında 23 milyon liralık iki projeyi başlattıklarını dile getirdi.