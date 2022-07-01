Savunma sanayisi için "demir-nikel" alaşımlar laboratuvarda üretildi

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) iş birliğiyle, savunma, havacılık, uzay ve elektronik endüstrisinde yaygın kullanılan termal genleşme katsayısı düşük demir-nikel alaşımlar üretildi.

SBTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Bekir Akgül, yaklaşık 1,5 yıl önce Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul'un danışmanlığında "elektronik sensör teknolojisi için düşük termal genleşmeli malzeme üretimi ve geliştirilmesi" konulu doktora tezi üzerinde çalışmaya başladı.

Akgül'ün doktora tezi, kısa süre sonra TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bilimsel akademik projeye dönüştürüldü.

Proje kapsamında, hem TÜBİTAK SAGE'deki hem de SBTÜ'deki laboratuvarlarda yürütülen çalışmalarla, demir-nikel esaslı alaşımlar (İnvar 36) üretildi.

SBTÜ Rektörü Kul, AA muhabirine, projenin TÜBİTAK SAGE ve üniversiteleri tarafından fonlandığını belirterek, "Savunma sanayisi için büyük bir ihtiyaç olarak belirlenen termal genleşme katsayısı düşük demir-nikel alaşımlar, Türkiye'de ilk defa Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile TÜBİTAK SAGE'nin iş birliğiyle üretilmiş oldu." dedi.

- Üniversite bünyesinde endüstriyel boyutta da üretilecek

Testlerin olumlu sonuçlar verdiğini hatta termal genleşme katsayısı piyasadakilere oranla daha düşük alaşımlar geliştirildiğini vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

"Bu proje, savunma sanayimizin de ihtiyacı olan alaşımların millileştirilmesi konusunda başarıya ulaştı. Bu konuda TÜBİTAK SAGE yurt dışına bağımlılıktan kurtulmuş oldu. Üniversitemiz bünyesindeki ileri alaşımlar üretim merkezinde bunun daha büyük ölçekte ticari üretimi de gerçekleştirilecektir. Çünkü TÜBİTAK SAGE'deki altyapı küçük ölçekli, 3-5 kilogram kapasiteli. Bizim ileri alaşımlar üretim merkezinde kurduğumuz vakum indüksiyon ergitme cihazı ise bir seferde 20-25 kilogram üretim kapasitesine sahip."

Kul, demir-nikel alaşımların birçok sektörün ham maddesini oluşturduğunu, doğal gaz tankerlerinin iç kısımları ve elektronik sensörlerin yapımında, uçaklarda ise kanat ve gövde yatırma kalıp malzemesi olarak kullanıldığını dile getirdi.

- Mühimmatlardaki ivme ölçerlerde de kullanılıyor

Araştırma görevlisi Bekir Akgül ise bu alaşımların yurt dışından ithal edildiğini öğrendikten sonra doktora tezini hayata geçirmeye karar verdiğini anlatarak, "Bu malzemelerin özellikle savunma, havacılık, uzay ve elektronik endüstrisinde birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Savunma ve havacılıkta termal genleşme katsayısı düşük istenen uygulamalarda, hermetik paketlemede, elektronik sensör uygulamalarında, ısıl pillerde ve daha birçok alanda özellikle tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Akgül, bu tür alaşımların çevresel koşullar ve yüksek sıcaklık farklarından etkilenmediğini, bu sayede mühimmatlardaki ivme ölçerlerde de sıklıkla kullanıldığını sözlerine ekledi.

