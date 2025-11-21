Sayı günden güne artıyor! Bahis operasyonunda 4 hakem daha tutuklandı

Kentte 18 Kasım'da, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadele kapsamında gözaltına alınan 40 zanlının işlemleri tamamlandı.
Gözaltındaki 4'ü hakem 40 zanlı, güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemleri sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü hakem 32'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
