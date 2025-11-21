SPOR

Sayı günden güne artıyor! Bahis operasyonunda 4 hakem daha tutuklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması genişliyor. Son olarak 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 4'ü hakem 32'si tutuklandı.

Sayı günden güne artıyor! Bahis operasyonunda 4 hakem daha tutuklandı
Berker İşleyen

Kentte 18 Kasım'da, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadele kapsamında gözaltına alınan 40 zanlının işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki 4'ü hakem 40 zanlı, güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

4 HAKEM DAHA TUTUKLANDI

Sayı günden güne artıyor! Bahis operasyonunda 4 hakem daha tutuklandı 1

Savcılık işlemleri sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü hakem 32'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

En Çok Aranan Haberler

