YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. SBÜ İzmir Tıp Fakültesinde görevde yükselenler ve atananlar için tören

SBÜ İzmir Tıp Fakültesinde görevde yükselenler ve atananlar için tören

23.09.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SBÜ İzmir Tıp Fakültesinde görevde yükselenler ve atananlar için tören

SBÜ İzmir Tıp Fakültesinde görevde yükselenler ve atananlar için tören

İZMİR (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesinde görevde yükselen ve yeni atanan 116 öğretim üyesi için "Cübbe Giydirme ve Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İzmir Tıp Fakültesinin 2020-2021 yılında eğitim ve öğretime başladığını söyledi.

Üniversiteleri için İzmir'in çok farklı bir yere sahip olduğunu belirten Erdöl, "Kentte Sağlık Bakanlığına ait 4 Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile afiliasyon protokolümüz var. Bu hastanelerde görev yapan 116 öğretim üyemize cübbelerini giydirmek beni çok mutlu etti. Ülkemizin sağlıklı geleceğinde söz sahibi olacak bilinçli bireyler yetişmesinde emeği geçen tüm öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Öztop da akademik yükseliş gösteren öğretim üyelerini kutladı.

Hekimlerin mesleğe başladıklarında, eğitim alırken, uzman olurken, görevlerini yaparken her zaman mücadele verdiğini dile getiren Öztop, "Ancak hekim olarak hiçbir zaman içinde olduğumuz süreç kadar mücadele vermemişizdir. Tüm dünyayı etkisi altına alan, hepimizin hayatını olumsuz etkileyen pandemi döneminde verilen mücadele, olağanüstü performans yadsınamaz." diye konuştu.

Öztop, İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından itibaren mücadelede yanlarında olan sağlık çalışanlarına, gösterdikleri çabalar için teşekkür etti.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İlhan ise bu sene sınav sonuçlarına göre 62 öğrencinin yerleştirildiği fakültede 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 27 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Rektör Erdöl, İl Sağlık Müdürü Öztop ve törene katılan hastane başhekimleri tarafından öğretim üyelerine cübbeleri giydirilerek belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılarYer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılar
3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi!3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi!
İYİ Partili Dervişoğlu, İzmir'de "HDP tartışmaları" konusunda açıklamalarda bulundu:İYİ Partili Dervişoğlu, İzmir'de "HDP tartışmaları" konusunda açıklamalarda bulundu:

İzmir Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:53
Öğle
13:09
İkindi
16:34
Akşam
19:15
Yatsı
20:31

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.