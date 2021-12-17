SBÜ Trabzon Tıp Fakültesi'nde akademik yıl açılış töreni yapıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Trabzon Tıp Fakültesi'nin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un bir imparatorluk şehri olduğunu ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, kentin geçmişten beri aynı zamanda bir sağlık şehri de olduğunu söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'nin 30 yıldan fazla bir süredir hizmet verdiğini ifade eden Ustaoğlu, "Tıp fakültemizin yetiştirdiği binlerce hekim memleketin her köşesinde şifa dağıtıyor, kutsal bir görevi ifa ediyor. Bölgenin en önemli çekim merkezi olarak göreceğimiz Trabzon Tıp Fakültemiz de aslında sadece bölgede değil, hatta komşu coğrafyamızdaki başka ülkelerden vatandaşlarımızın da gelip hizmet alacağı çok önemli bir misyonu ifa ediyor." diye konuştu.

Ustaoğlu, Trabzon'un ikinci bir tıp fakültesiyle birlikte hem kıymetli hekimler yetiştirmeye hem de hastaneleriyle birlikte vatandaşlara en güzel sağlık hizmetini sunacağını kaydetti.

- Prof. Dr. Cevdet Erdöl: "Devletin, kamunun kaynaklarını verimli kullanmamız lazım"

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de Trabzon'a yeni bir tıp fakültesi kazandırdıkları için mutluluk duyduğunu, fakültenin gelecekte bölgenin önemli bir merkezi ve çekim gücü olacağına inandığını söyledi.

Fakültedeki öğrencilerin 3'üncü sınıfa kadar KTÜ Tıp Fakültesi'nde öğrenim göreceklerini anlatan Erdöl, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz KTÜ'nün Tıp Fakültesi ile rekabet değil iş birliği içerisindeyiz. Onların bilgilerine muhtacız. Çünkü devletin, kamunun kaynaklarını verimli kullanmamız lazım. İlk 3 sınıf için ilave yatırım yok. 4, 5 ve 6'ncı sınıftaki öğrencilerimiz için de buradaki yeni yapılan şehir hastanesi ve diğer hastanelerimizi, bu kaynağı kullanacağız. İlave yatırım yapmaksızın, ilave insan kaynağı, ilave mali kaynak oluşturmadan yeni bir eğitim modeli oluşturmak bize nasip oldu. Elbette ki tüm bunların da sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği yapıldığını ifade edeyim. Kendisine müteşekkiriz. Sağlığa ve eğitime verdiği destekten dolayı da minnettarız."

Konuşmaların ardından 2020 ve 2021 yıllarındaki Yükseköğretim Kurumları sınavlarında aldıkları puana göre SBÜ Trabzon Tıp Fakültesi'ni kazanan ilk üç sıradaki öğrenciler ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında akademik genel not ortalamasında ilk üçe giren öğrencilere başarı ve teşekkür belgeleri, 28 profesör, doçent ve doktor öğretim üyesine de belgeleri takdim edildi.

Törenin ardından SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı'nın açılış dersi verildi.

Erdöl, konuşmasında, SBÜ'nün kuruluş hikayesi, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Programa Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



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