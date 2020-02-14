Scarlett Johansson filmleri… Seç, beğen, izle!

Scarlett Johansson filmleri, yıldız ismin genç yaşına rağmen sinema dünyasında unutulmaz yapımlar arasına girmeyi başardı. 2020 Oscar ödüllerinde hem en iyi kadın oyuncu hem de en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday olmasına rağmen ödülü kucaklamayan güzel yıldız, 2019 yılına 3 filmiyle damga vurdu. Son dönemde Marvel karakterlerinden Kara Dul rolüyle ön plana çıkan yıldız, mayıs ayında solo Kara Dul filmiyle (Natasha Romanoff / Black Widow) karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. SCARLETT JOHANSSON’UN YENİ FİLMLERİ Avengers serisinin son halkası, Netflix’in çok konuşulan Evlilik Hikayesi (Marriage Story) ve Taiki Waititi’nin şimdiden “en iyiler” arasında yer alan filmi Tavşan Jojo (Jojo Rabbit) ile hayranlarını sevindirdi. Kara Dul (Black Widow) 2020 Mayıs ayında vizyona girecek olan Kara Dul (Black Widow), yetenekli casus Natasha Romanoff’un (Black Widow) Yenilmezler ardından ilk solo filmi. Tavşan Jojo (Jojo Rabbit) 2019 Scarlett Johansson’a En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday olmasını sağlayan filmin yönetmen koltuğunda Taika Waititi oturuyor. Tavşan Jojo, annesinin evlerinde bir kızı sakladığını öğrenen bir gencin hikayesini konu ediyor.

Evlilik Hikayesi (Marriage Story) 2019 Bu yıla damga vuran yapımlardan biri olan Evlilik Hikayesi’nde Scarlett Johansson ile birlikte son yılların parlayan yıldızlarından Adam Driver boy gösteriyor. Aşkla başlayan bir evliliğin şiddetli bir boşanma sürecine evrilmesini konu alan filmde iki oyuncu da performanslarıyla En İyi Erkek ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında Oscar’a aday oldu. Avengers: Endgame (2019) Sinema tarihinin en uzun soluklu aksiyon serilerinden biri haline gelen Avengers, 11 yıla ve toplamda 22 filme yayılan zincirleme maceralar silsilesinin ardından bu filmde bir dönemi sona erdiriyor. SCARLETT JOHANSSON’UN OYNADIĞI FİLMLER Atlara Fısıldayan Adam (The Horse Whisperer) 1998 Scarlett Johansson filmleri listesi oyucunun genç yaşta rol aldığı bir filmle başlıyor. Scarlett Johansson, 14 yaşında başlayan kariyerinde asıl çıkışını Atlara Fısıldayan Adam filmindeki rolü ile yaptı. Yönetmenliğini ve başrolünü Robert Redford’un üstlendiği filmde ayrıca Kristin Scott Thomas ve Sam Neill gibi isimler boy gösteriyor. Orada Olmayan Adam (The Man Who Wasn't There) 2001 Meşhur Coen Kardeşler’den Joel Coen’in yönettiği film Peter Schrum, Billy Bob Thornton, Frances McDormand gibi efsane isimleri bir araya getiriyor. Scarlett Johansson bu filmde çok büyük olmayan bir rolle izleyici karşısına çıkıyor.

Hayalet Dünya (Ghost World) 2001 Terry Zwigoff'un yönettiği ve Thora Birch, Scarlett Johansson ve Steve Buscemi'nin başrollerini paylaştığı film iyi bir kara komedi örneğidir. Film liseyi yeni bitirmiş olan Enid ve Rebecca’nın bsesif ve yalnız bir koleksiyoner olan Seymour ile tanışınca hayata dair bakışlarını değiştirmesini konu alıyor. Amerikan Rapsodi (An American Rhapsody) 2001 Film, senaryoyu da yazan yönetmen Éva Gárdos'un gerçek hikayesine dayanıyor. Nastassja Kinski, Scarlett Johansson, Tony Goldwyn ve Mae Whitman’ın başrollerini paylaştığı politik drama Macaristan’dan Amerika’ya göç eden genç bir kızın modern hayata adapte olmaması yüzünden girdiği bunalımı konu alıyor. Bir Konuşabilse (Lost in Translation) 2003 İletişim, iletişimsizlik, yabancılık, yabancılaşma ve yalnızlık kavramlarını farklı bir açıdan ele alan film Scarlett Johansson adının dünya çapında duyulmasını sağlayan yapımdır. Melankolik ve etkileyici yapımın yönetmenliğini ve senaryosunu Sofia Coppola üstleniyor. Filmde Scarlett Johansson’a usta aktör Bill Murray eşlik ediyor. İnci Küpeli Kız (Girl with a Pearl Earring) 2003 Tracy Chevalier’in romanından beyaz perdeye uyarlanan yapım, ünlü tablo “İnci Küpeli Kız”ın yapım sürecinde yaşananları konu alıyor. Tablodaki kız hakkında çok az şey bilinse de ressamın evinde, uzun yıllar ailesi ve hizmetlileri ile birlikte yaşamış bir hizmetçi olduğuna dair spekülasyonlar söz konusudur. Johansson filmde İnci Küpeli Kız’ı canlandırıyor.

The Perfect Score (2004) Komedi soslu bir soygun filmi olan The Perfect Score’da Chris Evans ile Scarlett Johansson ilk kez birlikte rol aldılar. İlerleyen yıllarda ikili Avengers serisinde yeniden birlikte rol aldılar. Brian Robbins yönetmenliğindeki film, bir grup gencin SAT sınavının cevaplarını çalmaya karar vermelerini ve sonrasını konu alıyor. A Love Song for Bobby Long (2004) John Travolta, Scarlett Johansson, Gabriel Macht üçlüsünü bir araya getiren dramanın yönetmen koltuğunda Shainee Gabel oturuyor. Annesinin ölüm haberi üzerine doğduğu eve geri dönen genç kadını evde iki sürpriz beklemektedir. Büyüdüğü evde annesinin iki arkadaşının daha kaldığını öğrenen genç kadın ve ikili arasında önce gergin sonrasında ise daha değişken bir ilişki yaşanmaya başlar… Maç Sayısı (Match Point) 2005 Woody Allen ile Scarlett Johansson’un yollarını kesiştiren Maç Sayısı, aynı zamanda yönetmenin tamamını New York dışında çektiği ilk film olma özelliği taşıyor. Londra’da geçen film, çok şanslı bir tenisçi olan Chris’in arkadaşı Tom’un nişanlısına takıntı derecesinde hayranlık duymaya başlamasıyla yaşananları konu alıyor.

Ada (Island) 2005 Michael Bay yönetmenliğindeki Ada’nın başrollerini Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou üçlüsü paylaşıyor. Bilimkurgu, aksiyon türündeki film ütopya boyutunda bir toplumda geçmektedir. Scoop (2006) Maç Sayısı filminden sonra yeni bir Woody Allen-Scarlett Johansson işbirliği olan Scoop, Hugh Jackman’la daha da değerli bir hale geliyor. Gizemli cinayetlerin peşinden koşan genç gazetecilik öğrencisi Sondra, gösterisini izlediği bir sihirbazdan cinayet davasıyla ilgili çok önemli bir bilgi öğrenir. İpuçlarının gösterdiği tek bir isim vardır: aristokrat Peter Lyman! Sondra, son derece yakışıklı adamın peşine düşer ama duygularını olaylara karıştırmamayı başaramayacaktır. Prestij (The Prestige) 2006 Scarlett Johansson yeniden Hugh Jackman’la birlikte kamera karşısında. İkiliye bu sefer başarılı diğer bir oyuncu Christian Bale eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise kafa karıştıran filmlerin adamı Christopher Nolan oturuyor. Boleyn Kızı (The Other Boleyn Girl) 2008 Philippa Gregory'nin aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan filmin başrollerini Scarlett Johansson, Natalie Portman ve Eric Bana paylaşıyor. Film ihtişamlı bir entrika, şehvet, iktidar oyunları, aşk ve ihanet hikâyesini mercek altına alıyor. Boleyn Kızı aynı zamanda Kral 8. Henry’nin aşkı için rekabet eden iki güzel kız kardeşin, Anne ve Mary Boleyn’in hikâyesini anlatıyor.

Barselona, Barselona (Vicky Cristina Barcelona) 2008 Woody Allen’ı unutulmaz filmlerinden birisi olarak tarihe geçmesiyle Scarlett Johansson filmleri listesinde ayrı bir yere sahip Barselona, Barselona’da Scarlett Johansson ile birlikte Javier Bardem ve Penélope Cruz rol alıyor. Kaderleri kesişen üç insan arasında doğan aşk ilişkisi kaotik sonuçlar doğuracaktır. Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar (He's Just Not That Into You) 2009 "Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar" filmi, Marslı addedilen erkekler ile Venüslü kabul edilen kadınların karmaşık çelişkileri üzerine kurulu bir komedi. Filmde Ben Affleck, Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Drew Berrymore ve Jennifer Connelly gibi isimler bir araya geliyor. Iron Man 2 (2010) Scarlett Johansson filmleri içinde Iron Man 2 özel bir yere sahiptir çünkü oyuncunun Marvel dünyasına adım attığı filmdir. Bu filmle birlikte Johansson’un hem aksiyon macerası hem de Black Widow lakaplı (Natasha Romanov) karakterin filmlerce sürecek olan hikâyesi başlamış oldu. Yenilmezler (The Avengers) 2012 Dünya çapında büyük bir yankı uyandıran Yenilmezler (The Avengers) serisi, birçok Marvel karakterini bir araya getirdi. Under The Skin (2013) Fantastik drama Under The Skin, Michel Faber'in aynı adlı 2000 romanına dayanıyor. Scarlett Johansson, İskoçya'daki erkekleri avlayan dünya dışı bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.

Kaptan Amerika: Kış Askeri (Captain America: The Winter Soldier) 2014 Kaptan Amerika serisinin ikinci filmi olan yapımda, Scarlett Johansson bir kez daha Black Widow olarak izleyici karşısına çıkıyor. Lucy (2014) Aksiyon yapımlarına iyice ısınan Scarlett Johansson’un başrolünü üstlendiği filmi Luc Besson yönetiyor. Film, standart bir insanın beyninin yüzde 10’unu kullanabildiği sözde-teorisinden yola çıkarak, bu oranın artması durumunda elde edebileceği güçleri ve yapabileceklerinin sınırını sorguluyor. Yenilmezler: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron) 2015 İlk filmin başarısının ardından kadrosu genişleyerek yoluna devam eden Yenilmezler, bu sefer Ultron adıyla bilinen James Spader’le karşı karşıya kalacaklar. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) 2016 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı; süper kahramanları, öykü evreninin en önemli konusunda karşı karşıya getiriyor. Yenilmezler'in dahil olduğu olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yapmaya başlarlar. Bu durum Yenilmezler'in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell) 2017 Marvel serisiyle başlayan aksiyon macerasına Lucy ile devam eden başarılı yıldız, bu sefer bir anime uyarlaması olan Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell) ile devam ediyor. Film 9. birlik özel görev gücünün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu benzersiz insan-sayborg hibritin hikayesini konu alıyor.