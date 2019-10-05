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Schalke 04 0 - 0 Köln

ALMANYA HABERLERİ  | 05.10.2019 23:06 | Son Güncelleme

Bundesliga'da Schalke 04, sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı. Schalke bu beraberlikle liderliğe yükselme fırsatını da kaçırdı.

Schalke 04 0 - 0 Köln

Schalke 04, Bundesliga’nın 7. haftasında Veltins Arena’da Köln’ü konuk etti. Ev sahibi ekibin 72. dakikada Türk asıllı futbolcu Suat Serdar’ın attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Köln, 90 artı 1. dakikada Jonas Hector’un attığı golle beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Schalke 04 puanı 14’e, Köln takımı da 4’e çıkardı. İlk 11’de maça başlayan ve 90 dakika forma giyen Suat Serdar, bu sezon 3. golüne imza attı.

Schalke 04’te milli futbolcu Ozan Kabak'ın yedek kulübesinde görev beklediği maçta diğer Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu 61. dakikada Daniel Caligiuri’nin yerine oyuna dahil oldu.


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Anahtar Kelimeler:
schalke 04 Köln

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