Schalke 04'de Ozan Kabak sakatlandı!

Almanya Bundesliga'da Schalke forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Köln deplasmanında oynadıkları maçta sakatlık yaşadı.
Schalke'nin Köln ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan Kabak, 29. dakikada oyundan çıktı ve yerini Jean-Clair Todibo'ya bıraktı.
19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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