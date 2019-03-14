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Schalke 04, Domenico Tedesco'nun görevine son verdi

ALMANYA HABERLERİ  | 14.03.2019 22:30 | Son Güncelleme

Bundesliga ekibi Schalke 04, 7-0'lık Manchester City mağlubiyetinin ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Schalke 04, Domenico Tedesco'nun görevine son verdi

MYNET.COM | Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City'ye 7-0 yenilerek elenen Schalke 04'te beklenen karar alındı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, genç teknik adam Domenico Tedesco'nun görevine son verildiği belirtildi. Ayrıca Tedesco'nun yardımcısı Peter Perchtold'la da yolların ayrıldığı ifade edildi.

Hafta sonu Leipzig ile karşılaşacak olan Schalke 04'te geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna Huub Stevens oturtuldu. Stevens'ın yardımcılığını Mike Büskens yapacak.

Bu sezon Bundesliga'da kötü bir performans sergileyen Schalke 04, 25. hafta sonunda 23 puanla 14. sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Domenico Tedesco schalke 04

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