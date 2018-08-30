Schalke 04'ten Twitter'dan Galatasaray'a flaş mesaj!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 grup kura çekimi yapıldı. D Grubu'nda yer alan Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti.
Kura çekiminin ardından sarı-kırmızılı temsilcimizin Alman rakibi twitter hesabından Türkçe mesaj gönderdi.
"Sizinle iki heyecanlı maça çok mutlu oluruz @GalatasaraySK. Geçen macta öndeydiniz. Bakalım gelecek maçta neler olacak."
Galatasaray ile Schalke 2012-13 sezonu son 16 turunda karşı karşıya gelmiş 1-1 ve 2-3'lük skorlarla temsilcimiz çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.
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