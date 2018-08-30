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Schalke 04'ten Twitter'dan Galatasaray'a flaş mesaj!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2018 21:57 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Schalke 04 kura çekiminin ardından sarı-kırmızılı temsilcimize mesaj gönderdi.

Schalke 04'ten Twitter'dan Galatasaray'a flaş mesaj!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 grup kura çekimi yapıldı. D Grubu'nda yer alan Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından sarı-kırmızılı temsilcimizin Alman rakibi twitter hesabından Türkçe mesaj gönderdi.

"Sizinle iki heyecanlı maça çok mutlu oluruz @GalatasaraySK. Geçen macta öndeydiniz. Bakalım gelecek maçta neler olacak."

Galatasaray ile Schalke 2012-13 sezonu son 16 turunda karşı karşıya gelmiş 1-1 ve 2-3'lük skorlarla temsilcimiz çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray schalke 04 Şampiyonlar Ligi

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