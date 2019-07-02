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Schalke04'te Ozan Kabak rüzgarı

ALMANYA HABERLERİ  | 02.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

VFB Stuttgart'tan Schalke04 Kulübü'ne transfer olan Ozan Kabak'a, yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmanda, mavi- beyazlı taraftarlar ve gurbetçi futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Schalke04'te Ozan Kabak rüzgarı

Bundesliga'nın köklü ekiplerinden olan Schalke04, yeni sezon hazırlıklarına dün öğleden sonra yaptığı antrenmanla başladı. Sezonun ilk çalışmasına mavi-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Schalke04'e transfer olan milli oyuncu Ozan Kabak da, yeni takımıyla ilk kez antrenmana çıktı. VFB Stuttgart forması giyerken Union Berlin maçında burnuna darbe alan ve ardından da bir operasyon geçiren 19 yaşındaki oyuncu, koruyucu maske takarak çalışmaya katıldı. Yeni transfer Ozan'ı merak eden taraftarların, oyuncuyu maskesinden dolayı tanımakta zorlandıkları görüldü. Genç futbolcunun, oyuna katılımı ve hareketliliği ile oldukça istekli olduğu gözlendi. Antrenman sonrası Schalke04 taraftarları, Ozan'dan imza alabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için büyük gayret gösterdi.

SCHALKE04 ANTRENMANINDA CİMBOM SESLERİ

Schalke04'ün yeni sezonun ilk antrenmanını çok sayıda Türk futbolsever de izledi. Galatasaray forması giyen bir grup, antrenman boyunca sarı-kırmızılılar ve Ozan Kabak lehine tezarühatlarda bulundu, şarkılar söyledi. Türk taraftarlar, antrenman sonunda "Ozan buraya, Ozan buraya. Ahmed (Kutucu) Ozan'ı buraya getir" diye tempo tuttu. Ozan da taraftarın tezahüratına kayıtsız kalmayarak, grubun yanına geldi ve teşekkür etti. Soyunma odasına doğru giderken de oyuncunun yoluna çıkan Galatasaraylı taraftarlar, Ozan'ın boynuna Galatasaray şalı asarak birlikte fotoğraf çektirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların desteğinden memnun olan Ozan Kabak, "Çok teşekkürler, sağ olun, Allah razı olsun" diyerek coşkulu gruba teşekkür etti. Galatasaraylı taraftarların coşkusuna, antrenmanı takip eden Alman spor medyası da ilgi gösterdi. Diğer taraftan, Schalke04 Kulübü yetkilileri, medya mensuplarının Ozan Kabak ile röportaj yapmasına izin vermedi.

Yeni takımıyla ilk antrenmanının ardından Ozan Kabak sosyal medya hesabından, "Bugün yeni takım arkadaşlarımla çalışmalara başladık. Çok iyi bir takım olacağımıza ilk antrenmandan inandım" paylaşımını yaptı.

Öte yandan, geçen sezon iyi bir çıkış yaparak adından söz ettiren Ahmet Kutucu ve U19 takımından ikinci takıma alınan Levent Mercan da Schalke04 antrenmanında yer alırken, U21 Avrupa Şampiyonası'na katılan Suat Serdar ise idmana katılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
VfB Stuttgart Schalke04 Ozan Kabak Bundesliga

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