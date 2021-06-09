İSTANBUL (AA) - Schneider Electric'in Global Güvenlik Laboratuvarı, CREST sızma testi akreditasyonu aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, CREST akreditasyonunu alan ilk büyük endüstriyel kontrol ve enerji yönetim ürün ve sistemleri satıcısı oldu.

Teknik siber güvenlik sektörünü temsil eden uluslararası, kar amacı gütmeyen akreditasyon ve sertifikasyon kuruluşu olan CREST, Schneider Electric'in iş prosesleri, veri güvenliği ve sızma testi metodolojilerine dair sıkı bir değerlendirmenin ardından Schneider Electric'in ürün güvenliği ekiplerinin şirket ürünleri ve sistemlerinin esneklik ve güvenliğini test etme konusundaki beceri ve yetkinliğini onayladı.

Bu sertifika, Schneider Electric'in proses ve yeteneklerinin gücünü garanti etmekte olup şirketin ürün sızma testleri konusunda uzmanlaşan Global Güvenlik Laboratuvarları için geçerli oluyor.

- "Müşterilerimizin ihtiyaçları ve tehditleri değişirken bile daha güvenli bir ortama giden yol sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Ürün Güvenliği Müdürü Klaus Jaeckle, Schneider Electric'in, dijital ekosistem çapında güveni koruyan güvenli ürün ve sistemler üretme konusunda sarsılmaz bir kararlılığa sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: