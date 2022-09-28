Schneider Electric'te atama

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özge Benel Bozkurt getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric; Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bozkurt'un atandığını duyurdu.

Yeni görevi kapsamında Bozkurt, grubun bölgedeki operasyonlarında dijital, entegre, geleceğin yetkinliklerine sahip ve müşteri odaklı bir kültür yaratmak için insan kaynakları stratejisine ve girişimlerine liderlik edecek.

Kariyerine Frito Lay, Pepsico İnsan Kaynakları departmanında başlayan Benel, Sandoz Türkiye'de 14 yılı aşkın bir süre boyunca insan kaynakları organizasyonunun farklı seviyelerinde artan sorumluluklarıyla çeşitli görevler üstlendi.

Bozkurt, Schneider Electric'e katılmadan önce, son 5 yıl ise Sandoz Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüttü. Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak Schneider Electric'e katılan Bozkurt, grubun çalışan vizyonunun gerçekleştirilmesinde rol alacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Bozkurt, Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları bölümünde yüksek lisans derecesine sahip.

