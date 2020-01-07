Schneider Electric'ten oyun festivali GGCorp'a destek

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, şirketler arası video oyun festivali GGCorp'a, ürünleriyle destek sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında faaliyet gösteren Schneider Electric, bu yıl ikincisi düzenlenen GGCorp turnuvasının sponsoru oldu.

GGCorp, özellikle yeni neslin çalışmaya başlaması ile birlikte popülaritesi artan e-spor alanında düzenlenen şirketler arası bir oyun turnuvası olarak öne çıkıyor. Oyun bilgisayarları için sunduğu çözümler ile Schneider Electric, GGCorp turnuvasında da oyuncuların yanında yer almaya devam ediyor.

14 Aralık’ta gerçekleşen turnuvada; CS:GO, PUBG, FIFA 20, League of Legends, Dota 2, Age of Empires II gibi birçok oyunda katılımcılar şirketleri adına yarıştı. Zorlu bir mücadelenin ardından dereceye giren PUBG ekiplerine madalya ve kupaları Schneider Electric APC Gaming ekibi tarafından verildi.

Settings Games tarafından düzenenlenen ve Türkiye'nin en büyük E-spor ve oyun merkezi olan FDR Oyun Cumhuriyeti'nde gerçekleşen GGCorp, bu turnuvada toplum gönüllüsü gençlerin projelerine sağlamayı amaçlıyor. E-spor turnuva kapsamında katılım sağlayan her takım, aynı zamanda Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) projelerine destek vermiş oluyor.