SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Schumacher'in oğlu Formula 1'de mücadele edecek

Schumacher'in oğlu Formula 1'de mücadele edecek

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.12.2020 14:36 | Son Güncelleme

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, 2021'den itibaren Haas F1 Takımı'nda yarışacak.

Schumacher'in oğlu Formula 1'de mücadele edecek

Rus sürücü Nikita Mazepin'in takım arkadaşının, 21 yaşındaki Alman pilot Mick Schumacher olacağı duyuruldu.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 2018 Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan, bu yıl da Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı lider götüren Schumacher ile 2021'de başlayacak uzun süreli sözleşme imzalandı.

Formula 1'de 7 kez şampiyonluk yaşayan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü. Vücudunun büyük bölümü felç kalan 51 yaşındaki Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde devam ediyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Özbekistan’da futbolcudan hakeme linç girişimiÖzbekistan’da futbolcudan hakeme linç girişimi
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor
Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor
Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir
Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir
Eski Rizesporlu futbolcu hayatını kaybetti
Eski Rizesporlu futbolcu hayatını kaybetti
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Carlos Queiroz dönemi bitti
Carlos Queiroz dönemi bitti
İşte Falcao'nun yeni adresi
İşte Falcao'nun yeni adresi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi sonrası gönderme
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi sonrası gönderme
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Schumacher'in oğlu Formula 1'de mücadele edecek
Schumacher'in oğlu Formula 1'de
Özbekistan’da futbolcudan hakeme linç girişimi
Özbekistan’da futbolcudan hakeme linç girişimi
Novak Djokovic, vurduğu topun hakeme isabet etmesi üzerine ABD Açık'tan diskalifiye edildi
Novak Djokovic, vurduğu topun hakeme isabet etmesi üzerine ABD Açık'tan diskalifiye edildi
Barcelona: 8-2'lik Bayern hezimeti sonrası teknik direktör Quique Setien kovuldu
Barcelona: 8-2'lik Bayern hezimeti sonrası teknik direktör Quique Setien kovuldu
F1 Sakhir Grand Prix'sinde Hamilton'ın yerini Russell alacak
Hamilton'ın yerini Russell alacak
Formula 1: Kanadalı pilot Lance Stroll, İstanbul'da kariyerinde ilk kez bir yarışa ilk cepten başlayacak
Formula 1: Kanadalı pilot Lance Stroll, İstanbul'da kariyerinde ilk kez bir yarışa ilk cepten başlayacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.