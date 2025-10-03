SPOR

Scouting nedir, futbolcular nasıl keşfedilir?

Futbol takımları kadro planlamalarını yaparken maddi dengeyi göz önünde bulundurmalıdır. Finansal açıdan güçlü kulüpler dahi Finansal-Fair Play kuralları sebebiyle ekonomik olarak kısıtlanabilir. Scouting departmanları kulüplerin kadrolarını güçlendirirken en uygun fiyat/fayda analizini yapmalarına olanak sağlar.

Doğukan Bayrak

Futbolda başarıya ulaşmak için kulüpler kadrolarını güçlendirmenin yollarını aramaktadırlar. Altyapı oyuncularına yönelmek gelecek adına doğru planlamalar olabilir. Ancak altyapı oyuncularının olası tecrübe eksikliği yaşama ihtimali göz ardı edilmemelidir. Kulüplerin 11 futbolcudan fazlasına ihtiyaç duymaları kadro planlamalarının titizlikle yapılmasını gerektirir. Bu noktada "scouting sistemi" kulüplerin hem mevcut kadrolarını güçlendirmelerini hem de gelecek adına istikrarlı bir ekonomiye sahip olmaları konusunda önemlidir.

Scouting nedir?

Scouting, futbol kulüpleri tarafından oyuncu izlemeleri konusunda kullanılan birimlerdir. Kelime manası olarak "izci" anlamına gelir. Kulüplerin yapılanmasında önemli bir yere sahiptir. Scouting kulübünün oyun planı, teknik direktör tercihi, finansal imkanlar, futbolcu özellikleri ve potansiyelleri hakkında derin araştırmalarda bulunur.

Scouting departmanıyla ilgili sık karıştırılan olgulardan birisi doğrudan genç oyuncularla ilgili olduğudur. Oysaki scouting deneyimli ve belirli bir seviyeye ulaşmış oyuncular hakkında da bilgi toplayabilir. Bu oyuncuların mevcut form durumu, maliyeti, sakatlık geçmişi ve takım için uygunluk durumu izlenmektedir. Genç oyuncu scouting'i fiyat/fayda ve gelecekteki ulaşabileceği potansiyel açısından böyle bir algının oturmasına sebebiyet vermiştir. Scouting'in amacı genç izlemek değildir. Takım için en uygun futbolcuyu analiz etmektir. Değerlendirmede futbolcu özellikleri olarak fiziksel ve zihinsel durum, oyun bilgisi, futbol zekası, top tekniği ve profesyonel iş ahlakı gibi kriterler yer alır.

Scouting'de futbolcular nasıl keşfedilir?

Scouting'ler tek kişilik görevlilerden ziyade genellikle kapsamlı bir birim olarak görev alır. Çeşitli ülkelerde amatör liglerden altyapı turnuvalarına dek birçok maç takip edilir. Oyuncunun performansı gözlemin yanı sıra istatiksel veri analizi ile de sağlanır. Scouting algoritmaları oyuncuların bireysel performanslarını, mevcut takımlarının oyuna etkisini ve ilgilenen kulübün oyununa nasıl uyumlanacağı gibi birçok veriyi analiz eder.

Analiz yönteminde fiziki gözlem zorunlu da değildir. Wyscout, InStat, Hudl gibi internet üzerinden platformlar kullanılarak dünyanın dört bir yanındaki futbolcular analiz edilir. Oyuncu bulma ve yetiştirme konusunda bazı kulüpler diğerlerine göre daha tecrübelidir. Hatta bazılarında scouting kulüp kimliğini oluşturan etmenlerden birisi haline gelebilir. Bu kulüpler, farklı şehir ve ülkelerde “yerel scout” ekipleri bulundurur. Bu kişiler amatör maçları, mahalle turnuvalarını, okul liglerini bile takip eder.

Öte yandan scout edilen oyuncu potansiyeline çoktan ulaşmış, deneyimli hatta kariyerinin sonuna yaklaşmış da olabilir. Bu oyuncular için veriler son sezon performansları, maaş beklentileri, güncel form durumu, aile ve sosyal yaşantı, sakatlık geçmişi ve zihinsel doygunluk gibi durumlar göz edilerek yapılır.

