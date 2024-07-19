SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Scoutium, İngiliz Ekibi FC St Helens ile anlaşma imzaladı!

Scoutium, İngiliz Ekibi FC St Helens ile anlaşma imzaladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.07.2024 12:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilikçi teknolojisi sayesinde futbol kulüplerinin akademilerine global çözümler getiren, genç yeteneklerin video ve istatistiklerini objektif olarak sunan Scoutium, 2014 yılında kurulan ve North West Counties League Premier Division’da mücadele eden FC St Helens ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Scoutium, İngiliz Ekibi FC St Helens ile anlaşma imzaladı!

Gerçekleşen anlaşma ile Scoutium, FC St Helens oyuncuların bireysel videoları ile özel istatistiklerini hazırlayacak.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Antrenörlerin futbolcularını daha detaylı analiz etmesini sağlayacak olan Scoutium, teknolojik altyapısı sayesinde maçlarını tek platformdan takip edebilme imkanı sunuyor.

FC St Helens’te yer alan futbolcular da Scoutium uygulaması üzerinden kendi performanslarını, istatistiklerini, maç içi aksiyon videolarını ve gelişimlerini takip etme imkanına sahip olurken, Scoutium üyelerine sunulan marka iş birliklerinden de faydalanabilecekler.

St Helens kasabasında kurulan ve maçlarını Windleshaw Sports’ta oynayan İngiliz ekibi, kasabadan çıkan genç oyuncuları geliştirmeye ve onları hem iyi insan hem de iyi bir futbolcu olarak yetiştirmeye önem veriyor. ‘Birlikte daha güçlüyüz’ mottosuyla hareket eden FC St Helens, Scoutium ile yapılan anlaşma sonrasında futbolcularının gelişimi ve performans takibi aşamasında büyük bir kolaylığa kavuşacak.

ALİ AKÇAY: ‘’SCOUTIUM OLARAK İNGİLTERE’YE MERHABA DİYORUZ’’

Screenshot_3

Yurt dışında yapılan üst üste anlaşmalar ve yeni hedefler hakkında konuşan Scoutium’un yönetici ortağı Ali Akçay, ‘'Almanya, Hollanda, Kanada’nın ardından Scoutium teknolojisini İngiltere’ye taşımaktan mutluyuz. Teknolojimizi akademiler düzeyinde birçok kulübe sunarken, A Takımı seviyesinde gösterilen ilgi sonrasında FC St Helens ile de bir anlaşmaya gittik. İki taraf açısından da önemli bir deneyim olacak. İş modelimizi hergün daha ileriye taşırken, yeni anlaşmaların müjdesini de vermeye devam edeceğiz.' sözlerine yer verdi.

MARK HAYES: ‘’SCOUTIUM TEKNOLOJİSİ BİZE BÜYÜK GÜÇ KATACAK’

Screenshot_2

St Helens’in Sportif Direktörü Mark Hayes, ‘'Muazzam bir potansiyele sahip olan bu kulüpte kulübün inşasını sürdürüyoruz. Bu önemli yolculuğumuzda Scoutium’u da yanımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolcularımızın gelişimi, onların bu kasabanın adını ve takımımızı duyurması bizim için çok değerli. Scoutium sayesinde maçlarındaki görüntülü analizlere anında ulaşabilecekler. Bizler de her futbolcumuzu ayrı ayrı analiz edebilme, kısa videolarını anında görebilme ve performans takibi yapabilme rahatlığına kavuşuyoruz. Hem takım istatistiklerini detaylı verilerle görebilmek, oyuncularımızın performans takibinin bizi üst seviyelere çıkaracağına inanıyorum.' açıklamasında bulundu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi veda ettiEski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi veda etti
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
En Çok Okunan Haberler
Binlerce cihaz açılmadı! Dünya genelinde yazılımsal problem: Bankacılık, havayolu ve hastane işleri aksadı... Crowdstrike nedir?

Binlerce cihaz açılmadı! Dünya genelinde yazılımsal problem: Bankacılık, havayolu ve hastane işleri aksadı... Crowdstrike nedir?

Dünya yine Joe Biden'ı konuşuyor! Eşi böyle müdahale etti

Dünya yine Joe Biden'ı konuşuyor! Eşi böyle müdahale etti

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi belli oldu! Kuralı değiştiriyor...

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi belli oldu! Kuralı değiştiriyor...

Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi!

Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi!

Arda ile kıyaslanan Galatasaray'ın genç yıldızı takımsız kaldı!

Arda ile kıyaslanan Galatasaray'ın genç yıldızı takımsız kaldı!

Seçimi kaybeden Mehmet Büyükekşi'den flaş sözler!

Seçimi kaybeden Mehmet Büyükekşi'den flaş sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.