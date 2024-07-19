Scoutium, İngiliz Ekibi FC St Helens ile anlaşma imzaladı!

Gerçekleşen anlaşma ile Scoutium, FC St Helens oyuncuların bireysel videoları ile özel istatistiklerini hazırlayacak.

Antrenörlerin futbolcularını daha detaylı analiz etmesini sağlayacak olan Scoutium, teknolojik altyapısı sayesinde maçlarını tek platformdan takip edebilme imkanı sunuyor.

FC St Helens’te yer alan futbolcular da Scoutium uygulaması üzerinden kendi performanslarını, istatistiklerini, maç içi aksiyon videolarını ve gelişimlerini takip etme imkanına sahip olurken, Scoutium üyelerine sunulan marka iş birliklerinden de faydalanabilecekler.

St Helens kasabasında kurulan ve maçlarını Windleshaw Sports’ta oynayan İngiliz ekibi, kasabadan çıkan genç oyuncuları geliştirmeye ve onları hem iyi insan hem de iyi bir futbolcu olarak yetiştirmeye önem veriyor. ‘Birlikte daha güçlüyüz’ mottosuyla hareket eden FC St Helens, Scoutium ile yapılan anlaşma sonrasında futbolcularının gelişimi ve performans takibi aşamasında büyük bir kolaylığa kavuşacak.

ALİ AKÇAY: ‘’SCOUTIUM OLARAK İNGİLTERE’YE MERHABA DİYORUZ’’

Yurt dışında yapılan üst üste anlaşmalar ve yeni hedefler hakkında konuşan Scoutium’un yönetici ortağı Ali Akçay, ‘'Almanya, Hollanda, Kanada’nın ardından Scoutium teknolojisini İngiltere’ye taşımaktan mutluyuz. Teknolojimizi akademiler düzeyinde birçok kulübe sunarken, A Takımı seviyesinde gösterilen ilgi sonrasında FC St Helens ile de bir anlaşmaya gittik. İki taraf açısından da önemli bir deneyim olacak. İş modelimizi hergün daha ileriye taşırken, yeni anlaşmaların müjdesini de vermeye devam edeceğiz.' sözlerine yer verdi.

MARK HAYES: ‘’SCOUTIUM TEKNOLOJİSİ BİZE BÜYÜK GÜÇ KATACAK’

St Helens’in Sportif Direktörü Mark Hayes, ‘'Muazzam bir potansiyele sahip olan bu kulüpte kulübün inşasını sürdürüyoruz. Bu önemli yolculuğumuzda Scoutium’u da yanımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolcularımızın gelişimi, onların bu kasabanın adını ve takımımızı duyurması bizim için çok değerli. Scoutium sayesinde maçlarındaki görüntülü analizlere anında ulaşabilecekler. Bizler de her futbolcumuzu ayrı ayrı analiz edebilme, kısa videolarını anında görebilme ve performans takibi yapabilme rahatlığına kavuşuyoruz. Hem takım istatistiklerini detaylı verilerle görebilmek, oyuncularımızın performans takibinin bizi üst seviyelere çıkaracağına inanıyorum.' açıklamasında bulundu.